M. Alistair Burt en visite officielle à Alger : Prospecter de nouveaux axes de partenariat

Le ministre d’État britannique, ministre du Moyen-Orient et de l’Afrique, Alistair Burt, effectuera une visite officielle à Alger, à l’invitation du gouvernement algérien, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Alistair Burt sera accompagné, lors de cette visite qui se poursuivra jusqu’à mercredi, de Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première Ministre britannique pour le partenariat avec l’Algérie. Cette visite, qui donnera lieu à des entretiens avec les responsables du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de plusieurs ministères techniques, permettra aux deux parties de procéder à «une évaluation exhaustive du dialogue et de la coopération entre les deux pays et de dégager de nouveaux axes de coopération». Elle constitue, également, «une opportunité supplémentaire de consolider davantage le dialogue politique entre les deux pays par l’échange de vues sur les questions d’actualité régionale et internationale, d’intérêt commun». «Les relations bilatérales algéro-britanniques ont connu, au cours des dernières années, des progrès importants et des avancées notables, notamment au plan économique où les deux parties s’attachent à la réalisation de grands partenariats.»