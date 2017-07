ANP : 6 terroristes neutralisés à Tipasa

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une opération de recherche et de fouille menée dans la zone de Safsafa, daïra de Gouraya, wilaya de Tipasa (1re RM), un détachement de l’Armée nationale populaire a neutralisé, ce matin du 31 juillet 2017, six dangereux terroristes et récupéré cinq pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, une mitrailleuse de type RPK, une quantité de munitions et divers objets. Ainsi, le bilan de cette opération de qualité menée par les forces de l’ANP depuis le 23 juillet 2017, dans la zone de Safsafa, wilaya de Tipasa, qui est toujours en cours, s’élève à la naturalisation de huit terroristes et la récupération de neuf pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, une mitrailleuse de type RPK, une quantité de munitions et la destruction de plusieurs casemates pour terroristes, contenant des explosifs, des bombes et plusieurs objets.