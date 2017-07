Sahara Occidental occupé par le Maroc, M. Kheddad : « Les intérêts politiques de certaines parties à leur tête la France, entravent le règlement pacifique »

Le membre du secrétariat national du Front Polisario et coordonnateur sahraoui avec la Minurso, M’hamed Kheddad, a affirmé que «les intérêts politiques de certaines parties, à leur tête la France», bloquaient l’action du Conseil de sécurité et entravaient le règlement pacifique du conflit au Sahara occidental, d’autant que la question sahraouie figure, depuis plusieurs décennies, sur la liste de l’ONU des territoires non autonomes.

Intervenant lors d’une conférence sur le rôle de la Grande Canarie dans le contrôle des richesses sahraouies spoliées, M. M’hamed a fustigé «le soutien français inconditionnel au régime marocain, qui, a-t-il dit, jouit de la qualité de membre au Conseil de sécurité, grâce au protectorat français», rappelant l’arsenal de résolutions et de décisions portant sur la question sahraouie promulgué par l’Assemblée générale de l’ONU, la commission de décolonisation et le Conseil de sécurité. Par ailleurs, le responsable sahraoui a indiqué que la Minurso «n’a pas avancé d’un pas», depuis sa création en 1991, en ce qui concerne la réalisation des objectifs pour lesquels elle a été créée, ajoutant que «les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés et le tarissement des ressources naturelles sont commis au vu et au su de tous, dans l’inertie totale».

Évoquant les mesures d’escalade prises dernièrement par le Maroc, le responsable sahraoui a dit qu’elles «éveillent en lui un sentiment d’amertume et de désespoir», rappelant que «l’occupation marocaine opte toujours pour la politique de la fuite en avant à chaque fois qu’elle essuie un échec au niveau international», notamment en déclenchant la crise de Guerguerat qui a failli déclencher une guerre, après que les espoirs du Maroc d’exclure la RASD de l’UA sont partis en fumée et l’annulation de l’annexion des eaux territoriales sahraouies aux eaux marocaines, dans l’arrêt de la CJUE prévoyant que l’accord de libre-échange UE-Maroc n’était pas applicable au Sahara occidental. «L’arrêt qui stipule clairement que l’accord en question n’était pas applicable au territoire du Sahara occidental, qui est une partie à part entière, est une affirmation franche que le Maroc n’avait aucune souveraineté sur le Sahara occidental», a-t-il affirmé, soulignant que les tentatives visant à contourner l’arrêt de la CJUE «sont vaines, car elles ne reposent sur aucun fondement ou règle juridiques, et que la présence du Maroc au Sahara occidental ne peut être qualifiée que d’occupation illégale». À cet effet, le responsable sahraoui a appelé toutes les sociétés européennes à cesser les activités économiques illégales au Sahara occidental.

Les participants à cette conférence ont animé un dialogue via satellite avec le président de l’Observatoire pour la protection des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW), Erik Hagen, a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS). Ont également pris part à cette conférence, l’avocat du peuple sahraoui qui l’a défendu devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), des parlementaires, des avocats français et espagnols, le président de la Fédération nationale des institutions solidaires avec le Sahara occidental, Carmelo Ramirez, le représentant du Front Polisario aux Iles Canaries, Mansour Hamdi, ainsi que des membres de la communauté sahraouie dans cette île. Le Conseil municipal de Grande Canarie, et à sa tête les groupes politiques de Nouvelles Canaries et du parti socialiste (PSOE), avait rejeté, au cours de sa séance plénière tenue vendredi, la décision du Maroc de délimiter sa frontière maritime devant les Iles Canaries en intégrant les eaux du Sahara occidental. Dans sa motion, le Conseil de Grande Canarie a souligné que le gouvernement du Maroc enfreint gravement le droit international, puisque les eaux territoriales du Sahara occidental ne relèvent pas de sa souveraineté, car il est considéré comme un territoire non autonome occupé illégalement par le Maroc.

Il souligne également que la décision marocaine «viole plusieurs résolutions, telles que la résolution 1514 de l’ONU qui reconnaît le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et plusieurs autres résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui reconnaissent le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, outre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui a exclu des accords commerciaux entre l’UE et le Maroc, qui ne sont pas applicables au Sahara occidental». «Ces violations répétées du droit international, a expliqué Ramirez, exigent une réponse de l’ONU et l’UE, qui doivent forcer le gouvernement marocain à être respectueux des règles.»

Le Conseil de Grande Canarie demande au gouvernement espagnol de «dénoncer cette situation et forcer le Maroc à se conformer au droit international». La motion approuvée exhorte également le gouvernement des Iles Canaries à «suivre de près cette question», et demande le respect des droits de la population sahraouie, et plus particulièrement sa demande d’un référendum d’autodétermination. Le texte adopté par le Conseil de Grande Canarie demande également au Maroc de «cesser de violer les droits de l’homme des Sahraouis vivant dans les territoires occupés et de mettre fin au pillage des ressources naturelles du Sahara occidental». Le gouvernement marocain a approuvé, au début du mois de juillet, un projet de loi et un décret pour délimiter la frontière maritime au large des îles Canaries, en intégrant les eaux du Sahara occidental. Cette décision, engagée unilatéralement par le Maroc, a été vivement critiquée et dénoncée par de nombreuses personnalités et de partis politiques espagnols.



Le dernier discours du roi du Maroc, une preuve de la fuite en avant



Le gouvernement sahraoui a affirmé que le souverain marocain, le roi Mohammed VI, a adopté, dans son dernier discours, «un langage méprisant» concernant la cause du Sahara occidental, soulignant que son allocution était «une preuve de la fuite en avant» face aux exigences de la légalité internationale et les résolutions de l’ONU. «Les propos du roi du Maroc dénotent une fuite en avant face aux exigences de la légalité internationale et aux résolutions de l’ONU, et un atermoiement explicite quant à l’application de la dernière décision du Conseil de sécurité onusien pour entamer dans l’immédiat les pourparlers directs avec le Front Polisario», a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS), citant un communiqué du ministère sahraoui de l’Information rendu public. «Nul ne peut nier cette réalité quant à l’occupation du Sahara occidental par le Maroc depuis le 31 octobre 1975.

Le caractère militaro-policier répressif de l’occupant marocain est une preuve, notamment dans l’embargo imposé sur les terres de la République sahraouie, la répression de toutes les manifestations sahraouies pacifiques se poursuit, ainsi que le renvoi systématique des observateurs internationaux et la prolifération intensifiée des forces marocaines, militaires et civiles, armée, policiers et forces assistées, outre les peines iniques contre les détenus du groupe Gdeim Izik.» Le gouvernement de la République sahraouie et le Front Polisario réitèrent leur condamnation de cette «position dangereuse» qui «ne sert pas l’orientation du Secrétaire générale de l’ONU tendant à créer une nouvelle dynamique pour le règlement du conflit», appelant dans le même contexte l’ONU à assumer son entière responsabilité et reprendre immédiatement ses efforts pour mettre fin au statut quo et à la politique marocaine de déstabilisation. Le gouvernement sahraoui a demandé l’application urgente du plan de règlement ONU-OUA de 1991 à même de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.



Dénonciation des tentatives marocaines de criminaliser tout acte militant sahraoui



L’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme commises par l’État marocain (ASVDH) a condamné, dans son rapport préliminaire sur le procès des détenus politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, «les tentatives marocaines de criminaliser tout acte militant sahraoui en faveur des droits élémentaires du peuple sahraoui, notamment le droit à l’autodétermination». L’association sahraouie qui a rendu compte dans son rapport, repris lundi par l’Agence de presse sahraouie (SPS), de toutes les étapes du procès des détenus du groupe de Gdeim Izik, a indiqué que de nombreuses irrégularités avaient émaillé le procès, faisant état de la partialité de la cour et de son incapacité à assurer aux détenus un procès équitable. Dans son rapport, l’association a fait part de sa «profonde inquiétude» quant à la tournure des événements, soulignant qu’«aucune condition d’un procès équitable n’avait été réunie et les peines prononcées étaient les mêmes que celles du tribunal militaire, ce qui montre que le but du nouveau procès n’était pas de faire appliquer la loi, mais de confirmer le verdict militaire par une cour civile». Pour l’association, les peines sont «politiques par excellence». L’association a, par ailleurs, exhorté les instances onusiennes compétentes, les parlements continentaux et régionaux, les États et les organisations de la société civile, notamment de défense des droits de l’homme, à suivre ce dossier et à faire pression sur le Maroc pour assurer à ces détenus un procès équitable en accord avec les chartes et traités internationaux. En raison de leur participation au camp de Gdeim Izik (démantelé avec violence par les forces d’occupation marocaines le 8 février 2010), 24 militants sahraouis ont été condamnés par un tribunal militaire le 17 février 2013 à de lourdes peines de prison. Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé ce jugement et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Rabat. Le nouveau procès, qui a commencé en décembre 2016, s’est terminé le 19 juillet 2017 par un verdict qui reconduit les peines prononcées par le Tribunal militaire marocain. (APS)