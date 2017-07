Electricité : Nouveau pic de consommation

La consommation nationale en énergie électrique a enregistré, dimanche, un nouveau record suite à la hausse des températures, a indiqué hier Sonelgaz dans un communiqué. L’opérateur du système électrique a enregistré ce record en termes de puissance électrique, dimanche 30 juillet à 15h, qui a atteint 13.881 Mw, soit une hausse de 8,1% par rapport au pic de l’année 2016 qui avait atteint, le 1er août, une puissance de 12.839 Mw, précise le communiqué. Rappelant que la consommation électrique est fortement liée à la hausse des températures, Sonelgaz prévoit de nouvelles pointes de consommation durant cet été. À ce propos, elle réitère aux consommateurs de modérer la consommation de l’énergie électrique, particulièrement entre 13h et 16h, et entre 20h et 23h.