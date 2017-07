RD Congo : Affrontement entre manifestants et policiers à Goma

Manifestants et policiers se sont affrontés, hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), lors d'une mobilisation nationale réclamant le départ du président Joseph Kabila et convocation d'élections pour désigner son successeur. Le mouvement congolais de jeunes indignés, Lutte pour le changement (Lucha), a appelé à «une marche pacifique» lundi sur toute l'étendue de la RDC, «pour dire non à la présidence à vie de M. Kabila et exiger les élections avant la fin de cette année».

Plusieurs coalitions et des personnalités d'opposition comme Moïse Katumbi ont apporté leur soutien à cet appel à «une marche pacifique», à l'expiration du délai sollicité par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de boucler l'opération d'enrôlement des électeurs au 31 juillet 2017.

Une dizaine de manifestants ont été interpelés par la police à Goma, selon l'AFP. Mais, des manifestants continuaient à «jeter des pierres sur des policiers et a ériger des barricades» alors que la police réagissait par des tirs de gaz lacrymogènes pour les disperser. À Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu (Est), des manifestants qui se rassemblaient sur la place de l'Indépendance ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes par la police. Aucune interpellation n'a été enregistrée, selon la même source. À Kinshasa, la police antiémeutes a été déployée sur le boulevard Triomphal et au siège du parlement.

Des patrouilles pédestres et motorisées sont visibles sur les abords de cet endroit d'où devait partir la marche jusqu'au siège de la Céni. Des élections doivent être organisées d'ici à la fin de cette année, conformément à un accord conclu le 31 décembre 2016. Mais, le 7 juillet, le président de la Céni avait estimé qu'il n'était «pas possible» d'organiser les élections avant la fin de l'année en RDC.