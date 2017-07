Pèlerinage des Qataris : Doha accuse l’Arabie saoudite de faire obstacle

Le Qatar a accusé l'Arabie saoudite, en crise ouverte avec Doha, de faire «obstacle» à la participation de ses ressortissants au pèlerinage à La Mecque, selon une source officielle. Dans un communiqué, le ministère des Affaires islamiques du Qatar a affirmé que Ryadh «a refusé de communiquer au sujet des garanties de sécurité des pèlerins (qataris) et de l'assistance pour leur hadj».

L'Arabie saoudite a imposé des sanctions au Qatar, dont la fermeture de son espace aérien, depuis qu'elle a rompu ses relations le 5 juin — en même temps que les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte — l'accusant, notamment de soutenir des groupes terroristes.

Ryadh a toutefois assuré, le 20 juillet, que les ressortissants qataris voulant se rendre à La Mecque pour le grand pèlerinage étaient les bienvenus, mais a assorti leur venue de certaines restrictions. Les autorités saoudiennes refusent notamment que ces pèlerins arrivent directement de Doha à bord de vols de la compagnie Qatar Airways.

Le ministère des Affaires islamiques du Qatar a dit souhaiter «connaître les entités haut-placées compétentes en Arabie saoudite, capables d'offrir ces garanties (de sécurité) et exprime ses regrets de voir la politique mêlée à l'un des piliers de l'islam, ce qui pourrait empêcher de nombreux musulmans d'accomplir ce devoir sacré».