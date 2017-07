Crise d’El-Qods : Nouvelle réunion d’urgence de l’OCI

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) se réunira d'urgence, aujourd’hui à Istanbul, en Turquie, afin de discuter des violences israélo-palestiniennes à El-Qods, a annoncé la presse dimanche.

Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI discuteront des moyens à leur disposition pour continuer à soutenir les musulmans d'El-Qods, afin de les aider à préserver leur identité et à protéger les lieux saints musulmans, face aux restrictions récemment mises en place par Israël sur l'entrée des musulmans dans la mosquée El-Aqsa, a rapporté l'Agence de presse saoudienne officielle (SPA). La rencontre visera également à permettre au monde musulman d'envoyer un «message unifié» à la communauté internationale, afin d'exiger qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU, la Convention de Genève et toutes les résolutions liées à la question palestinienne et à la mosquée El-Aqsa, qui fait partie intégrante des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, a ajouté l'agence de presse. L'OCI a déjà organisé une réunion d'urgence des représentants permanents de ses membres lundi dernier, afin de discuter des récentes violences israélo-palestiniennes. Le 20 juillet, l'OCI a également tenu une conférence internationale à Bakou, en Azerbaïdjan, pour aborder la situation à El-Qods avec le Comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

De violents affrontements ont éclaté le 14 juillet entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes, après qu'Israël a imposé des mesures de sécurité à l'entrée de la mosquée El-Aqsa, suite à une fusillade mortelle. Ces mesures de sécurité, qui comprennent notamment l'installation de détecteurs de métaux et de caméras à l'entrée du complexe, ont été perçues comme une tentative d'Israël de renforcer son contrôle sur le lieu saint, qui est géré par les autorités religieuses jordaniennes. Sous la pression de la communauté internationale, Israël a renoncé aux mesures de sécurité aux entrées du complexe, mais continue d'interdire aux musulmans palestiniens de moins de 50 ans d'accéder à la mosquée El-Aqsa pour y prier.