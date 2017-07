Annaba : Vaste campagne de nettoiement et d’embellissement

La guerre aux déchets est déclarée ! Une vaste campagne de nettoiement, de collecte de déchets et d’embellissement de l’environnement a été lancée, samedi dernier à Annaba, à travers les cités, les concentrations urbaines et les lieux de détente et de loisirs de la wilaya. La première journée de cette campagne, qui a ciblé Ras El- Hamra, un lieu de villégiature surplombant le littoral bônois, et le quartier Tabacoop, concentration de plusieurs commerces et services, a enregistré une ample participation de différents acteurs issus de plusieurs secteurs d’activités.

Ces derniers ont apporté les moyens et matériels nécessaires pour la réussite de cette opération en procédant notamment à la collecte et au transport des déchets au centre d’enfouissement technique (CET) de Berka Zergua, dans la commune de Sidi Amar. L’opération d’assainissement s’est déroulée en présence du wali d’Annaba, Mohamed Salamani, qui a affirmé que cette campagne de réhabilitation de l’environnement, ayant préalablement requis le recensement des points noirs et la mobilisation des différents acteurs des secteurs de l’environnement, du tourisme, de l’artisanat, des travaux publics, de l’hydraulique et des services techniques des communes, revêt une priorité particulière dans le programme d’action de la wilaya. Indiquant que les opérations de nettoiement et de préservation de l’environnement se poursuivront de manière cyclique en vue de toucher l’ensemble des communes de la wilaya, M. Salamani a souligné la nécessaire adhésion des habitants et leur contribution dans cet effort qui concerne la collectivité, visant à créer un environnement sain et un cadre de vie embelli à Annaba. Les opérations de nettoyage ont permis de ramasser d’importantes quantités de déchets domestiques ainsi que les déchets jetés en bordures des routes, notamment dans le précipice de Ras El-Hamra, où bouteilles vides de différentes boissons, restes de repas et autres déchets solides jonchaient les lieux, a-t-on constaté. Avec environ 300 tonnes d’ordures ménagères jetées quotidiennement, la ville d’Annaba a connu, depuis le début de la saison estivale, plusieurs opérations de nettoiement des plages en collaboration avec des clubs de la Maison de l’environnement, plusieurs associations, des groupes de scouts et de comités de quartiers.



Plus de 1.000 tonnes de détritus divers collectées à El-Kala



À El-Tarf, pas moins de 1.010 tonnes d’immondices, dont 10 tonnes de plastique ont été collectées, au terme d'une campagne de nettoiement visant la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens dans la daïra d’El-Kala. a indiqué, samedi, le directeur des travaux publics. Cette campagne, décidée par le chef de l’exécutif local, a nécessité la mobilisation de plus de 150 agents relevant principalement des services des travaux publics (DTP), de l’APC (Assemblée populaire communale), de l’environnement et de la conservation des forêts a précisé M. Abderrezak Kamouche. Il a, à ce propos, ajouté que l’opération, clôturée ce week-end, avait ciblé les cités FLN, Gellas, Meridima et la grande plage, où se prolifèrent, selon lui, le plus d’ordures ménagères rappelant que 20 camions, ainsi qu’une dizaine d’engins ont été mobilisés pour acheminer les quantités de déchets collectées vers la décharge publique d’El-Kala. Rencontrés par l’APS, beaucoup d’habitants d’El-Kala ont affiché leur satisfaction vis-à-vis de cette action de salubrité qui a permis, ont été unanimes à affirmer «à la capitale du corail de retrouver sa coquetterie quelque peu ternie par le comportement agressif de certain à l’égard de l’environnement». Une prochaine opération de nettoiement de la daïra de Dréan, située à l’ouest de la wilaya, a été, par ailleurs, décidée lors d’une récente visite de travail et d’inspection du wali Mohamed Benkateb qui avait exhorté, à ce propos, à l’effet de mobiliser des moyens conséquents eu regard des tonnes d’immondices qui jonchent la quasi-totalité de ses localités et cités, à l’exemple de Ain Allem se trouvant à quelques encablures du chef lieu de la daïra. Il est à rappeler que plus de 30 tonnes d’ordures divers ont été collectées lors d’une précédente action de volontariat menée à travers les localités de Sidi M’barek, relevant de la commune d’Echatt et Sidi Kaci, dans la commune de Ben M’Hidi. (APS)