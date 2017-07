Saison estivale : 5.000 gendarmes pour sécuriser 33 plages d’Alger

Quelque 5.000 gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser 33 plages de la wilaya d’Alger, dans le cadre du plan spécial tracé par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale, à l’occasion de la saison estivale, a indiqué hier le lieutenant Souad Ounis, chargée de la cellule de communication. Dans une déclaration à la presse, dans le cadre d’une sortie sur terrain aux plages Khaloufi 1 et 2 et Deca plage, ainsi que les barrages de Réghaïa et de Zéralda, le lieutenant Ounis a indiqué que 5.000 gendarmes avaient été mobilisés pour sécuriser 33 plages dans la wilaya d’Alge, y compris les plages non sécurisées et les lieux de détente. Ainsi, des brigades fixes et mobiles, confortées par des brigades cynotechniques ont été mis en place au niveau de ces lieux et des espaces qui connaissent une grande affluence, a-t-elle précisé. La responsable a fait savoir que ces brigades veillent également à l’application rigoureuse de la règlementation concernant l’utilisation des bateaux voiliers ou à moteur, interdits désormais de s’approcher des lieux de baignade.



Pour des vacances sans accident



Le lieutenant Ounis a fait savoir que la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger menait, depuis le début de la saison estivale, des campagnes de sensibilisation au profit des estivants en vue de sécuriser les réseaux routiers et d’assurer la protection des usagers de la route. La brigade des mineurs de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a lancé des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes des camps de toile, pour les sensibiliser aux dangers de la drogue, de l’internet, de la violence et autres fléaux sociaux. S’agissant de l’environnement et de la santé publique, une cellule de la Gendarmerie nationale chargée de l’environnement a été mise en place pour dresser des contraventions concernant la propreté de l’environnement, notamment au niveau des plages. Elle est chargée également de relever les infractions en matière d’activités commerciales ayant des répercussions négatives sur la santé du consommateur et d’informer par la suite les autorités administratives concernées par ces activités commerciales. (APS)