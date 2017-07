Bordj Bou-Arréridj : 1er séminaire national Bibans-poésie

Le 1er séminaire national, Bibans-Poésie, s’est ouvert, dimanche à Bordj Bou-Arréridj, sur le thème «Rendez-vous avec la beauté», ont indiqué samedi les organisateurs. La manifestation qui a lieu au complexe culturel Aïcha-Haddad réunit de nombreux hommes de lettres et écrivains-poètes dont Toufik Ouamène, Bachir Kedhifa, Mohamed Kest, Ramzy Naïli et Kada Dehou, selon la même source. Le programme de la manifestation, de trois jours, comprend également une caravane culturelle qui sillonnera plusieurs communes de la wilaya pour y proposer des activités culturelles et de divertissement. Le séminaire est conjointement organisé par le commissariat du festival culturel local des arts et des cultures populaires et la direction de la wilaya. (APS)