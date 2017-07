Le Coin du copiste : Des Trésors à découvrir

Les premiers mois de cette saison estivale ont été caractérisés par des vernissages d’expositions de qualité, et c’est le moins que l’on puisse dire au vu des matériaux picturaux innovant dans le sens de la personnalité originale d’artistes émérites ayant fait valoir leur talent de peintres, designers ou plasticiens dans des espaces connus que l’on retrouve traditionnellement dans le centre-ville et dans la périphérie de la capitale. Si la presse et les visiteurs n’étaient pas toujours au rendez-vous, par manque d’information ou simplement de motivation pour tout ce qui relève des activités culturelles, force est de constater que les artistes tapis dans l’ombre continuent leur laborieux travail de création, parce qu’ils croient dur comme fer à l’art qu’ils pratiquent avec beaucoup de passion et d’intérêt, même si sur le plan des ventes, ils ne réalisent pas de grandes recettes. Dans le chapitre justement de ces expositions, on signalera dans une toute autre catégorie, celle des objets archéologiques découverts récemment, lors de fouilles près de La Casbah, durant les travaux au niveau de la future station du métro située à la place des Martyrs. On savait déjà, il y a quelques années, que lorsque les ouvriers dans les chantiers creusaient le sol, ils découvraient des pièces précieuses de l’époque romaine et même des siècles, voire des millénaires avant ! Cette fois, le ministère de la Culture a pris les devants, en collaboration avec les chercheurs et autres spécialistes, une belle exposition inaugurée le 27 juillet dernier par Azzedine Mihoubi au Musée national des Antiquités et Arts islamiques, dans les environs du Telemly, intitulée «D’Icossim à Alger : 22 siècles d’histoire». Le visiteur devrait s’attendre à découvrir des trésors qui couvrent plusieurs époques antiques avec lesquelles les Algérois pourront se familiariser. «Organisée par le Centre national de recherche en archéologie (CNRA), la manifestation présentera des œuvres jamais présentées au public, et ce avant l’inauguration de ce qui reste du projet initial de station-musée de la place des Martyrs. L’exposition sera à retrouver tous les jours, à l’exception du vendredi et des jours fériés, de 10h à 17h. Elle sera à retrouver jusqu’au 30 octobre prochain. Le prix d’accès au musée est fixé à 200 DA», peut-on lire sur un site électronique.

À ne pas rater !

L. Graba