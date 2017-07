Décès de Jeanne Moreau à l’âge 89 ans : Un monument du cinéma et de la chanson

Avec la disparition de la comédienne Jeanne Moreau, décédée à Paris à l'âge de 89 ans, le cinéma français perd l'une de ses plus grandes ambassadrices, une icône qui a fasciné les plus grands réalisateurs en près de 70 ans de carrière. Jeanne Moreau a été retrouvée morte lundi matin dans son appartement parisien, a indiqué son agent. L'annonce du décès de la grande comédienne à la beauté sensuelle et à l'inimitable voix grave a suscité de nombreuses réactions. «Un visage d'une beauté tellement forte, tellement... expressive», a réagi sur Twitter, Pierre Lescure, président du Festival de Cannes. Lauréate du prix d'interprétation féminine 1960 à Cannes (pour Moderato Cantabile), Jeanne Moreau fut aussi la seule comédienne à avoir présidé deux fois le jury sur la Croisette (en 1975 et 1995). Elle y a aussi été plusieurs fois maîtresse de cérémonie. «Jeanne Moreau, c'est l'art, la culture, la beauté, le chic, l'esprit français», a pour sa part écrit l'homme de cinéma Gilles Jacob, ex-président du Festival submergé par «une absolue tristesse», dans une tribune au Huffington Post. Née le 23 janvier 1928 à Paris, d'un restaurateur et d'une danseuse anglaise, l'inoubliable interprète de la chanson le Tourbillon de la vie dans Jules et Jim (1962) a tourné dans plus de 130 films. L'actrice qui a fasciné Orson Welles (une Histoire immortelle), Luis Bunuel (Journal d'une femme de chambre), Michelangelo Antonioni (la Notte) ou Joseph Losey (Eva), avait reçu en 1992 le César, récompense du cinéma français, de la meilleure actrice pour la Vieille qui marchait dans la mer. «Je suis animée par une sorte d'énergie intérieure que je ne contrôle pas», expliquait cette artiste pour qui le cinéma n'était «pas une carrière, mais une vie». Au fil des ans, elle travaille avec les plus grands réalisateurs et collectionne les films phare de la Nouvelle Vague. «Il y a des personnes qui, pour trouver des choses, explorent la planète, moi, ce que j'ai toujours voulu explorer, c'est le tréfonds de l'âme humaine», expliquait Jeanne Moreau. Au point d'être parfois envahie à son insu par les personnages qu'elle incarnait et d'en porter les traces. «Ses films la déchirent», écrivait Marguerite Duras, d'autant que Jeanne Moreau jouait des femmes rebelles, comme elle-même, anticonformistes, marginales. «Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celles-ci. Avec elle, disparaît une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence», a souligné le président Emmanuel Macron dans un communiqué. Mariée très jeune en 1949 avec le comédien et réalisateur Jean-Louis Richard, divorcée en 1955, Jeanne Moreau s'était remariée en 1977 avec William Friedkin, le réalisateur de French Connection, qui aboutit de nouveau à un divorce après deux ans. L'actrice qui eut des liaisons amoureuses avec le cinéaste Louis Malle, avec qui elle tournera Ascenseur pour l'échafaud. Au théâtre, la comédienne a joué en 1947 au premier festival d'Avignon, sous la direction de Jean Vilar. Elle a donné vie aux textes de Jean Cocteau, Frank Wedekind ou encore Heiner Müller, sous la direction des plus grands metteurs en scène (Peter Brook, Antoine Vitez, Claude Régy, Klaus Michael Grüber). De sa voix sensuelle tôt voilée par la cigarette, Jeanne Moreau a aussi marqué le monde de la chanson, mode d'expression qu'elle considérait comme «un moment de pur plaisir». «C'est une jolie façon de s'exprimer. Voyez toutes les émotions, tous les messages que l'on peut faire passer en trois ou quatre minutes», disait-elle. Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale, mais «une cérémonie d'hommage sera organisée ultérieurement», a précisé la famille. (AFP)