Tennis : championnats arabes U13 et U14 : Stage de présélection

La Fédération algérienne de tennis (FAT) a annoncé l'organisation d'un stage de présélection Round-robin, les 3 et 4 août au Mitidja Tennis Club de Boufarik (Blida), pour dégager la liste des participants aux championnats arabes U13 et U14, prévus en Tunisie du 16 au 26 août 2017. «Les athlètes convoqués pour la catégorie des 13 ans sont Benosman Abdelhakim (TCM - Tlemcen), Soltani Ibrahim (Haï Salem - Oran), Benhabiles Rayan (CRBBK - Alger) et Benamar Anis (GSP), alors que ceux de la catégorie des 14 ans sont Lebdi Mohamed Forkane (GSP), Kaidi Islam (MBB - Béjaia) et Guessoum Abdallah (MBM - Alger)», a indiqué la FAT dans un bref communiqué. Les athlètes cités seront encadrés par deux entraîneurs, en l'occurrence Ouahab Réda et Benzaid Bilal.