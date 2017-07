JS Saoura : Mohamed Amine Madani (USM Alger) 9e recrue estivale

Le défenseur central de l'USM Alger, Mohamed Amine Madani, s'est engagé dimanche pour un contrat de trois saisons avec la JS Saoura, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football sur sa page officielle Facebook. Madani (24 ans), prêté par l'USMA à l'USM El-Harrach, lors des deux dernières saisons, devient ainsi la 9e recrue estivale et probablement la dernière de la formation du sud-ouest du pays qui a engagé auparavant les services, entre entres, du défenseur central Mohamed Amine Barka (ex-ASM Oran), du milieu offensif Oussama Benkouider (ex-US Biskra), du défenseur Zakaria Bencherifa (ex-MO Béjaia) et du milieu de terrain offensif Sid Ali Yahia Chérif (ex-CR Belouizdad). La période des transferts d'été va se clôturer le lundi 31 juillet à 23h59. La direction du club de Béchar a confié la barre technique à l'entraîneur Fouad Bouali, en remplacement de Karim Khouda, limogé avant la fin du précédent exercice. L'ancien entraîneur du MC Alger et du WA Tlemcen s'est engagé pour un contrat d'une saison renouvelable. Karim Khouda avait été limogé par la direction à quelques journées de la fin de la saison dernière. Wahid Bourzag avait été chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de la compétition. La JS Saoura a terminé à la 5e place lors du précédent exercice avec 45 points, alors qu'elle avait été vice-championne une saison auparavant, ce qui lui avait permis de prendre part pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions d'Afrique.