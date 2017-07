Euro-2017 dames : L’Allemagne éliminée en quart

L'Allemagne, championne olympique et sextuple tenante du titre de l'Euro de football féminin, a été, à la grande surprise, éliminée dès les quarts de finale de l'édition 2017 par le Danemark (2-1), à Rotterdam. Les Allemandes, lauréates de huit championnats d'Europe et victorieuses du tournoi olympique des Jeux de Rio, visaient leur 7e titre d'affilée aux Pays-Bas, malgré un premier tour assez poussif (2 victoires, un match nul). «Il y a beaucoup de déception. Nous n'avons pas été assez agressives», s'est désolée la sélectionneuse allemande Steffi Jones, reprochant à ses joueuses le manque d'envie de gagner. Les favorites de l'Euro avaient pourtant entamé tambour battant leur quart, grâce à un but de Kerschowski dès la 3e minute, bien aidée par la gardienne danoise Petersen, pour mener à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, les Scandinaves ont fait parler leur vitesse en contre-attaque, d'abord par Nadim (49’), qui s'est élevée plus haut que la défense allemande, puis dans les dernières minutes par un coup de tête similaire signé Nielsen (83’). Les assauts de la Mannschaft ont ensuite été contrôlés par les Danoises, notamment par une Pedersen qui a retrouvé sa confiance devant ses filets, après sa bourde de l'entame de match. «Je suis tellement heureuse qu'on ait battu l'Allemagne, c'est exceptionnel», s'est réjouie la buteuse Nielsen. «Tout le monde rêve de marquer, mais le faire est une autre chose. C'était relativement similaire en termes d'occasions de but», a souligné le sélectionneur danois Nils Nielsen, pour qui la victoire de ses joueuses a été méritée malgré la domination allemande. «L'Allemagne n'a pas mis une trop grosse pression sur nous.» En raison des pluies diluviennes tombées sur Rotterdam samedi soir, ce quart de finale avait été reporté à dimanche, 12h, heure locale (10H00 GMT), par l'UEFA. Le Danemark affrontera en demi-finale l'Autriche ou l'Espagne — qui se disputent leur place en demies plus tard dimanche —, jeudi à Breda. Samedi, les Pays-Bas s'étaient imposés contre la Suède 2-0, prenant le premier ticket pour les demi-finales. Les Néerlandaises affronteront la France ou l'Angleterre, affiche du dernier quart de finale disputé dimanche.