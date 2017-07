Ouganda : Le sélectionneur Sredojevic jette l’éponge

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouganda de football, le Serbe Milutin «Micho» Sredojevic, a décidé de se retirer de la barre technique des «Crânes», après plus de quatre ans d'exercice, rapporte la presse locale. Nommé en mai 2013, Sredojevic a décidé de rompre samedi, à l'amiable, son contrat le liant à la Fédération ougandaise de football. Selon la presse locale, la raison de cette séparation entre les deux parties vient de salaires impayés à celui qui a réussi à mettre terme à une disette de 39 ans d'absence des «Crânes» à une phase finale de la coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de la dernière édition au Gabon. Pour New Vision, «l'affaire en question tourne autour d'un salaire de 10.000 dollars à multiplier par dix mois» que ni la fédération ni le gouvernement n'ont pu payer. «Au début, je n'avais aucune raison de démissionner, mais par la suite et la force des choses, lorsque j'ai vu que mes valeurs n'ont pas été respectées, j'ai préféré mettre fin au contrat», a indiqué le technicien serbe, lors d'une conférence de presse. Le technicien n'a, néanmoins, aucun regret sur son retrait et le travail qu'il a effectué depuis sa prise en main de la sélection avec laquelle il a gagné 29 matchs sur les 51 disputés (toutes compétitions confondues), ne concédant que 11 défaites. «Franchement, je n'ai pas vraiment quoi regretter. Je quitte les Crânes avec une qualification historique à la CAN-2017, après une longue absence. Je suis aussi fier d'avoir laissé un bon bilan (29 matchs gagnés, 11 perdus et 11 nuls). Peut-être que mon seul regret, c'est que l'équipe n'a pas joué la CECAFA de 2014 et 2016, ce qui aurait augmenté le nombre de matchs gagnés, mais aussi de ne pas avoir pu qualifier l'équipe au Mondial-2018», a souligné Sredojevic. Interrogé sur son avenir, le coach serbe a expliqué qu'il allait se reposer et prendre du recul, avant de penser à d'autres défis. «J'ai une offre d'une équipe d'Afrique du Nord qui maintenant va célébrer mon départ. Je vais étudier toutes les offres avant de décider où rebondir», a dit le coach serbe, ajoutant que «ce ne sera pas avec une équipe nationale, parce qu'il y a beaucoup de redondance avec le football en équipe nationale».