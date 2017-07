Dans la lucarne : Neymar s’affranchit de Messi

Les observateurs et autres téléspectateurs de la planète se sont habitués à la MSN (Messi, Suarez, Neymar). C’est devenu une certitude qui ressemble un peu à une seconde nature pour les observateurs. C'est-à-dire qu’on ne peut plus concevoir le Barça sans la présence et la complémentarité entre ce trio que certains considèrent comme «magique». On avait constaté dernièrement dans «Laligua» que l’équipe catalane avait perdu des matches ou fait des prestations mi-figue, mi-raisin, parce qu’un des trois éléments de la MSN s’était absenté. Par ricochet, le Barça avait perdu le titre à cause un peu de cela. La dépendance de Messi, mais aussi d’un des joueurs composant la MSN avait été l’objet des discussions les plus acharnées. Ce n’était pas le cas du voisin et rival : le Real de Madrid. En dépit de l’absence d’un des éléments de la BBC, l’équipe parvenait toujours à maintenir son équilibre et surtout son efficacité dans les grands moments. À vrai dire, le Real de Madrid avait réussi, grâce à la classe et au doigté de Zidane, à faire admettre une sorte de «turn-over» au sein du club qui fait que l’équipe peut tenir le coup sur le plan physique une saison durant, surtout qu’elle sera appelée à s’engager sur plusieurs fronts. Luis Enrique, l’ex-coach du Barça, avait souffert de la dépendance de Messi et de ses «coups de gueule». C’est ce qui avait fait dire à un «socios» que si «Messi tousse, c’est tout le Barça qui éternue». C’était une vérité qui avait coûté le titre au club de la Catalogne. Les mauvais résultats du Barça ont été obtenus la saison écoulée lorsque la MSN n’a pas évolué au grand complet. «Un être vous manque et tout est dépeuplé»,

comme dirait l’adage.

Cette fois-ci, le hasard et aussi les «folies des grandeurs» ont fait que la MSN risque de se «lézarder» durant ce mercato estival. En effet, le meilleur joueur brésilien, à l’heure actuelle, Neymar, qui est «managé» par son père, est gagné, ces jours-ci, par l’appel des «sirènes». Il veut tout simplement aller «humer» l’air de Paris et l’argent du Qatari, Nacer El-Khelaïfi. Malgré le fait que Josep Maria Bartomeu avait «blindé» son départ en mettant une clause libératoire de 222 millions d’euros, les dirigeants du PSG ne veulent pas reculer. Rien ne peut les dissuader de le «débaucher» Neymar en a marre de l’Espagne et de son fisc qui lui colle à chaque fois aux basques et au dos. Le départ de la «pépite» du Barça est tout proche. Il s’agit même d’une question d’heures. Le clasico Barça-Real, à Miami, a même été considéré par les «bookmakers» comme «the last one with the Barça» pour Neymar. Les spéculations, à ce niveau, vont bon train dans les milieux footballistiques, aussi bien catalans que parisiens, et même de toute la planète. Car Neymar ne laisse personne indifférent. C’est une grande «star» du football mondial et brésilien. Son départ, s’il est officialisé, va plonger ce club mythique dans une grande tristesse qui pourrait le rendre plus vulnérable devant le «grand rival» meringué. Certains ont affirmé qui s’il veut partir aujourd’hui, c’est un peu pour s’affranchir de la grande influence de Messi au sein du Barça. Neymar ne veut pas jouer le rôle des «seconds couteaux». Messi a fait «main basse» sur le Barça sur tous les plans. Cela a touché même le volet recrutement où Messi a un droit de regard, de proposition et d’avis sur tout. Il n’a pas voulu de Paulinho que Neymar voudrait voir débarquer au club. De plus, au cas où Neymar partirait, c’est presque une évidence, Messi veut le remplacer par Dibala, son compatriote. Chacun veut mettre le maximum «d’enfants du pays» pour assurer une plus grande influence. C’est la nouvelle mode dans les grands clubs du monde. Les stars veulent faire la «pluie et le beau temps». Neymar, d’une certaine façon, avec son père, vont gagner beaucoup d’argent, de l’influence, mais aussi constituer le «clan» des Brésiliens au PSG. Ainsi va le monde. Une tendance qui se généralise, malgré la volonté des uns et des autres. C’est dommage ! Des jeunes au talent certain seront ainsi mis sur le carreau du copinage et de l’amitié.

Hamid Gharbi