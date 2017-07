Handball : mondial U21 (Finale), Danemark - Espagne (38-39) : La Roja championne du monde

La sélection espagnole de handball a été sacrée championne du monde des moins de 21 ans (U21), à l’issue d’une finale exceptionnelle devant son homologue danoise, après prolongations (39-38), dimanche soir à la salle Harcha-Hacène d’Alger.

Avec une aisance technique très remarquée, les joueurs espagnols ont entamé la partie tambour battant, à travers un jeu basé essentiellement sur les ailes, notamment l’ailier gauche Odriozola Yeregui, arrivant à enchaîner les attaques l’une après l’autre, pour prendre l’avantage 6-4, à dix minute de jeu. Mais avec leur présence physique et la qualité de frappe de leur excellent demi-centre, Wuertz Jonathan, les Danois, vice-champions du monde, sont arrivés à égaliser (9-9) dans la 20e minute de jeu, poussant l’entraîneur espagnol, Martin Sanz à changer la tactique de jeu, optant pour une défense avancée. Mais c’était compter sans les variations tactiques des Danois qui ont changé carrément de jeu en optant beaucoup plus sur leur pivot, Saugstrup Jensen, qui a ramené son équipe à une égalisation (15-15), à trois minutes de la fin de la première partie. Aidés par un gardien des grands jours, les Espagnols, avec un jeu technique beaucoup plus plaisant, ont su trouver les ressources nécessaires pour finaliser cette première période à leur avantage (18-16). Revenant des vestiaires, les Espagnols continuaient à dominer le match, grâce un excellent Dujshebaev Daniel, un demi-centre qui joue en défense comme en attaque, sans oublier la prestation du gardien, Ledo Mendez. Dans le dernier quart d’heure de la partie, les Danois sont arrivés à égaliser (25-25), suite aux multitudes erreurs des attaquants espagnols, avant de prendre l’avantage pour la première fois depuis le début de cette finale (26-25). À partir de ce moment de la partie, la pression a monté d’un cran dans le camp des deux équipes qui voulaient coute que coute remporter le trophée mondial, sans arriver tout de même à se départager (26-26, 27-27, 28-28, 29-29), avant que les Espagnols ne prennent l’avantage (31-29), mais sans arriver à le conserver (32-32, à trois minutes de la fin). Les public présent à Harcha a vécu une dernière minute d’exception. Alors que les Danois s’apprêtaient à fêter leur sacre (34-33), les Espagnols ont égalisé à 20 secondes de la fin de la partie (34-34), avant que leur gardien n’arrête une balle de sept dans la dernière seconde qui donnera le droit aux deux équipes de jouer les prolongations. Dans la première période des prolongations, les deux équipes n’arrivaient toujours pas à se départager (36-36), mais avec une meilleure fraîcheur physique chez les Danois, déterminés à remporter le sacre mondial, mais c’était compter sans cette équipe de la Roja qui a su décrocher cette coupe dans l’ultime seconde (39-38), grâce à son gardien Ledo Mendez.

La France bat l’Allemagne (23-22)

La France s'est classée 3e du Championnat du monde de handball des moins de 21 ans (U21), à la faveur de sa victoire sur l'Allemagne 23-22 (mi-temps : 10-12), dimanche à la salle Harcha-Hacène (Alger) en match de classement. Les handballeurs français, champions du monde lors de l'édition-2015 au Brésil, mais éliminés samedi par le Danemark (34-37), ont réussi à remonter leur retard de deux buts enregistré à la fin de la 1re période, pour l'emporter finalement et monter sur la 3e marche du podium. L'Allemagne, double championne du monde en 2009 et 2011 et 3e en 2015, termine l'édition d'Alger au pied du podium. Plus tôt dans la journée, la Tunisie avait pris le meilleur sur la Russie (36-21), en match de classement pour la 7e place, tout comme la Hongrie devant le Macédoine (26-22) pour la 5e place. Le Mondial-2017 d'Alger a pris fin dimanche, avec le déroulement de la finale entre l'Espagne et le Danemark à 18h, à la salle Harcha.

Déclarations

Martin Sanz Ravier, entraîneur de l’Espagne : «Je remercie le public algérien qui nous a soutenus tout au long de cette finale. C’est un public en or qui mérite tous les honneurs. Nous méritons ce sacre mondial par rapport aux sacrifices de mes joueurs ainsi qu’à la prestation fournie dans ces joutes mondiales. Maintenant, nous allons préparer ces joueurs qui vont réintégrer la catégorie des séniors pour les prochaines échéances.»

Dujshebaev Daniel, demi-centre/Espagne : «C’est une finale de folie. Je n’arrive pas à réaliser qu’on a pu décrocher ce sacre mondial. Je remercie mes coéquipiers, notamment le gardien de but, qui nous a fait sortir un match d’exception. Je suis vraiment surpris par ce public qui connaît très bien la petite balle.»

Ledo Mendez, gardien Espagne : «Je remercie mes coéquipiers qui ont répondu présents dans cette finale d’exception. Je suis très content de ma prestation d’aujourd’hui devant une superbe équipe danoise qui aurait pu remporter cette finale, mais Dieu m’a donné cette concentration pour arrêter ce fameux penalty dans la dernière seconde de la partie.»

Gomez Abello Aleix, arrière-droit/Espagne : «C’est un sacre très important pour cette génération qui a beaucoup travaillé pour décrocher ce trophée, le premier pour une sélection des U21. Cette équipe constitue l’avenir de la première sélection en vue des prochains Championnats du monde séniors. C’est un rêve pour tous les joueurs qui ont cru en leurs moyens.»

Classement final du Championnat du monde de handball des moins de 21 ans (U21) après le sacre de l’Espagne devant le Danemark (39-38) après prolongations en finale de la 21e édition, dimanche à la salle Harcha-Hacène (Alger) :

1. Espagne

2. Danemark

3. France

4. Allemagne

5. Hongrie

6. Macédoine

7. Tunisie

8. Russie

9. Slovénie

10. Croatie

11. Norvège

12. Islande

13. Argentine

14. Algérie

15. Suède

16. Iles Féroé

17. Egypte

18. Brésil

19. Corée du Sud

20. Arabie Saoudite

21. Qatar

22. Maroc

23. Chili

24. Burkina Faso.

Palmarès

1977 : ex-U.R.S.S.

1979 : ex-U.R.S.S.

1981 : ex-Yougoslavie

1983 : ex-U.R.S.S.

1985 : ex-U.R.S.S.

1987 : ex-Yougoslavie

1989 : ex-U.R.S.S.

1991 : ex-Yougoslavie

1993 : Egypte

1995 : Russie

1997 : Danemark

1999 : Danemark

2001 : Russie

2003 : Suède

2005 : Danemark

2007 : Suède

2009 : Allemagne

2011 : Allemagne

2013 : Suède

2015 : France

2017 : Espagne .