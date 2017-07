Recrutement : L’USM El-Harrach met le turbo

Confrontée à une crise administrative aiguë ayant refait surface cet été, l'USM El-Harrach a évité d'y sombrer en parvenant à bien mener son opération de recrutement qui permet au club de Ligue 1 algérienne de football d'aspirer à une saison bien meilleure que celle précédente, lorsqu'elle avait patienté jusqu'à la dernière journée du championnat pour éviter la relégation. La direction harrachie, à sa tête Abdelkader Manaâ, qui revient aux affaires après avoir remporté une énième bataille juridique contre son rival de toujours, Mohamed Laïb, a mis le turbo en matière de recrutement lors des derniers jours. Rien que pour samedi, l'USMH a engagé trois nouveaux joueurs, en l'occurrence Delhoum (ex-MC Oran), Baïteche (ex-JS Kabylie) et Banouh (ex-O Médéa). Le recrutement devrait d'ailleurs être clôturé dimanche par l'engagement du désormais ex-attaquant de la JS Kabylie, Mebarki, qui porterait à 13 le nombre des nouvelles recrues du club banlieusard de la capitale en vue de la saison à venir. «Nous avons réussi un bon recrutement. Des joueurs d'expérience comme Bougueche (ex-MC Alger) et Delhoum, pour ne citer que ceux-là, nous seront certainement d'un grand apport la saison prochaine. Désormais et avec un effectif aussi garni, on va viser le haut du tableau», a déclaré à l'APS, le vice-président Fayçal Bensemra. L'optimisme s'empare donc des responsables harrachis à près de trois semaines du coup d'envoi du championnat. Ils savent que leur pari est grand, eux qui veulent faire mieux que l'équipe dirigeante de l'ex-président Laïb, dont les saisons vécues aux commandes du club passaient et se ressemblaient, l'USMH n'ayant plus remporté aucun titre depuis 1998. Le retour de Younes Ifticène à la barre technique, après avoir songé à la démission moins de deux semaines de son recrutement, a soulagé les dirigeants harrachis qui n'avaient pas besoin d'un autre problème à régler avant l'entame des choses sérieuses en matière de préparation. L'équipe s'apprête en effet à entrer en stage en Tunisie à partir du 3 août, a encore informé le bras droit de Manaâ.