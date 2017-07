JSK : Le dossier Rahmouni-Moussouni pas tout à fait clos

Le dossier de Rahmouni et Moussouni n’est pas tout à fait clos. Vingt-quatre heures après l’annonce de leur limogeage, les deux entraîneurs ont contre-attaqué en affirmant qu’ils restaient en poste tant qu’aucun document leur signifiant leur limogeage ne leur est remis. «Nous n’avons reçu aucune lettre faisant état de la fin de notre mission. On ne s’est jamais entendu pour une séparation à l’amiable, comme l’a dit le président, c’est faux», a déclaré Mourad Rahmouni, au lendemain de l’annonce de leur limogeage. Pis encore, le technicien affirme que lui et Moussouni «serons présents à la reprise. Jusqu’à preuve du contraire, nous sommes toujours en poste», a-t-il dit.

Prévue initialement pour ce lundi, la reprise des entraînements n’a pas eu lieu. La direction du club n’a pas encore informé les joueurs de la date de la reprise. En outre, en cas de limogeage, le duo Rahmouni-Moussouni n’entend pas régler ça à l’amiable. «Nous exigeons d’être indemnisés jusqu’au dernier centime», ont-ils précisé.

En demandant à percevoir des indemnités de licenciement, les deux entraîneurs savent pertinemment qu’ils appuient là où ça fait mal dans la mesure où la JSK connaît actuellement une grave crise financière. La preuve, la plupart des joueurs n’ont pas été payés depuis six mois. Certains d’entre eux ont carrément saisi la CRL pour être libérés de leur contrat avec la JSK, à l’instar de Boulaouidet, Rial et Mebarki. De leur côté, Rahmouni et Moussouni n’ont perçu aucun salaire depuis leur prise de fonctions il y a quatre mois. Un éventuel recours des deux entraîneurs à la CRL risque de coûter donc très cher à la JSK.

Mais au-delà de toutes ces considérations, ce sont les explications avancées par Moh-Chérif Hannachi pour expliquer ce limogeage que les deux techniciens ne gobent pas. «Les nouveaux dirigeants veulent un nouveau staff. Il est de leur droit de décider de l’avenir du staff en place», a-t-il expliqué, et d’ajouter que «personnellement, je n’ai pas apprécié qu’on refuse un préparateur physique que j’avais nommé». Pour rappel, un bras de fer avait opposé, au début du stage de Tikjda, Hannachi à Rahmouni, au sujet de l’identité du préparateur physique, chacun ayant voulu imposer le sien.

Depuis samedi, ce dossier est resté tel quel. La séparation avec Rahmouni et Moussouni n’a pas été actée, administrativement cela s’entend, et aucune piste d’un nouvel entraîneur n’a été évoquée. On sait que Adel Amrouche a été sondé, mais le technicien a décliné l’offre.

En attendant, la JSK continue son marché estival. À ce propos, les Canaris ont enrôlé, samedi, le Camerounais Ekidi, un attaquant dont le profil séduit déjà. Un autre «africain» de nationalité nigériane, nous dit-on, est attendu dans les prochains jours à Tizi Ouzou. Ce sera, si l’affaire est conclue, la dernière recrue de la JSK pour cet été.

Amar B.