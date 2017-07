USMBA : Une nouvelle équipe dirigeante

Beaucoup d’eau en fait a coulé sous les ponts à la fin du championnat autour de la situation du club phare de la Mekkerra, qui s’est pourtant classé quatrième, cette saison, avec en plus une qualification en demi-finale de la coupe d’Algerie.

Pas moins de neuf joueurs et pas des moindres, à l’image de Cherifi, El-Amali, Balegh, Sidhoum, Kouriba et autres, ont quitté le navire au motif qu’ils n’ont pas été régularisés à terme ou tout simplement ont voulu changé d’air.

Même le président en exercice, M. El Hannani, a été presque prié par les supporters de quitter les lieux, en dépit de son concours et de son apport dans la réalisation de tels résultats. La rue en a décidé ainsi en faisant abstraction de toutes les autres considérations ou de l’intérêt de l’équipe. En clair, l’environnement a pesé de tout son poids pour changer la donne et vider l’équipe de sa substance. L’USMBA reste victime de l’hostilité de son environnement pour ainsi se débattre perpétuellement dans des problèmes internes sournoisement d’ailleurs entretenus par quelques cercles occultes.

Il a fallu l’intervention du groupe Hasnaoui, dont le frère Okacha assure l’intérim, dans la perspective de sauver la face et tenter de redresser la barre, même si le défi est difficile à relever face au poids d’un héritage problématique sûrement à gérer. Des dettes faramineuses, absence de bilans et manque de cadres, le constat demeure peu reluisant pour décourager le plus volontaire. Un effort est fourni bon gré, mal gré à l’effet de colmater les brèches ou de remettre le train sur les rails. Et au demeurant, une approche au caractère professionnel est élaborée pour être mise en application graduellement et atteindre à long terme ses objectifs. «Cette situation qui perdure impunément depuis des décennies a atteint malheureusement cette année son paroxysme, avec un degré de gravité que l’avenir du club s’en trouve sérieusement menacé… », Est-il noté dans cette forme d’appel à la mobilisation.

Dans un long communiqué diffusé effectivement à l’ensemble des partenaires et supporters, la nouvelle direction trace les contours de son programme d’action qui repose fondamentalement sur la professionnalisation d’une organisation et la dynamisation d’une notion de formation âpres notamment l’assainissement d’une situation.

Le lancement d’une action d’audit des comptes du club pour clore ce dossier figure dans les priorités du programme du staff dirigeant. C’est assurément le meilleur service qu’on peut rendre à cette équipe, devenue véritablement otage… La complexité de la tâche est mesurée par cette nouvelle équipe dirigeante qui s’est investie au départ pour renouveler la confiance au staff technique en tentant de régulariser les arriérées des joueurs sous contrat encore, en faisant de la prospection pour pallier aux défaillances constatées après le départ presque massif des cadres de l’équipe et en se concentrant sur l’encadrement des catégories des jeunes, c’est-à-dire la formation.

Un recrutement ciblé relativement a été opéré pour accompagner les Tabti, Zouari, Bounoua, Khali, Benabderrahmene, Bouguelmouna, Ghoul et autres et maintenir la cadence de la saison précédente. Laamara, Zeroual (Médéa), Lagraâ (Saoura), Kharbeche (Cabatna), Belahouel (Es mostaganem), Snigraâ (Usm hadjout), Ferhat (MOB), en plus des nouveaux espoirs promus en la circonstance. Au demeurant, le choix a été porté sur des joueurs en quête d’affirmation pour susciter la concurrence. Être compétitif semble être la motivation première du coach Cherif El-Ouazzani qui est décidé à tenir le pari et à enthousiasmer le public belabbesien. Le premier stage se déroule dans la cité de la Mekkerra, le temps de mettre dans le bain les coéquipiers de Tabti et permettre aux nouvelles recrues de se familiariser, pour ensuite enchaîner avec un deuxième regroupement en Tunisie.

S’il était évident d’engager au plan technique l’équipe et lui réunir les conditions de préparation, la seconde période portera principalement sur l’initiation d’un chantier d’assainissement et d’une réorganisation sur la base des exigences de rigueur et de compétence telles que précisées dans les règles du professionnalisme en recherchant les différentes formes de sponsor pour la multiplication et la diversification des sources de financement et la matérialisation d’une autonomie financiere. Le capital sera ouvert aussi pour permettre aux investisseurs potentiels et autres operateurs d’apporter une plus-value. Bref, autant d’ambitions sont affichées au gré de cette nouvelle saison qui sera consacrée à la restructuration du club. Des ambitions à soutenir tout simplement…

A. Bellaha