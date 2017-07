L’ancien chef de gouvernement, Rédha Malek inhumé hier à El Alia : Un homme d’Etat au service de la patrie

L’ancien chef de gouvernement et moudjahid, Rédha Malek, décédé samedi dernier, a été inhumé hier après-midi au Carré des Martyrs, au cimetière El-Alia (Alger).

De hauts responsables de l’Etat, des membres du gouvernement, des personnalités politiques et nationales, des compagnons d’armes du défunt, ainsi que de nombreux citoyens ont assisté à l’enterrement. Etaient également présents, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhadja, le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil constitutionnel, M. Mourad Medelci, le ministre d’Etat, directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Ahmed Ouyahia, le ministre d’Etat, Conseiller spécial du président de la République, Tayeb Belaïz, ainsi que le Conseiller auprès de la Présidence de la République, Saïd Bouteflika. Dans une oraison funèbre, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a mis en exergue les qualités du défunt, affirmant que l’Algérie «a perdu un moudjahid, un dirigeant, un responsable connu pour ses positions et ses contributions, l’un des artisans de la grande épopée de l’Algérie, un négociateur présent aux étapes importantes de l’histoire de notre Nation, un fils du peuple nationaliste attaché aux constantes de Novembre 1954, un politicien engagé, un diplomate chevronné et un grand républicain». «Le défunt qui a consacré sa vie au service de l’Algérie a été l’un de ceux qui ont fait face au terrorisme avec courage et bravoure», a ajouté M. Mihoubi, appelant les élites, les universitaires et les centres de recherche à «se pencher sur le parcours de Rédha Malek qui a posé les bases d’une grande expérience politique et culturelle».



Responsables et personnalités politiques saluent la mémoire du défunt



Le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et plusieurs responsables de partis politiques ont présenté leurs condoléances à la famille de l’ancien chef de gouvernement, Rédha Malek, saluant les positions et qualités du défunt ainsi que ses sacrifices pour la patrie. «C’est avec une profonde affliction que j’ai appris la nouvelle du décès du moudjahid et ancien chef de gouvernement Rédha Malek. Sa disparition est une perte non seulement pour sa famille, mais également pour tout le peuple algérien», a souligné M. Bouhadja, ajoutant que le défunt était un «nationaliste de la première heure qui a consacré sa vie à la défense de sa patrie et à la lutte pour le recouvrement de son indépendance en tant que membre du Comité d’administration de l’Union générale des étudiants musulmans d’Algérie et Directeur de l’hebdomadaire El Moudjahid, organe du Front de libération nationale.

Il a été également porte-parole de la délégation algérienne aux négociations des accords d’Evian et l’un des rédacteurs de la charte de Tripoli (1962). Après l’indépendance, il poursuivit sa lutte en occupant plusieurs postes de responsabilité en tant qu’ambassadeur d’Algérie à Paris, Washington, Moscou et Londres, ministre de l’Information et de la Culture, président du Conseil consultatif national, puis membre du Haut Conseil de l’Etat (HCE), ministre des Affaires étrangères, puis chef du gouvernement. Il a été également président du parti «Alliance nationale républicaine».

«En cette pénible circonstance, je vous adresse, en mon nom et au nom de tous les députés de l’Assemblée populaire nationale, mes sincères condoléances, priant Dieu le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’accorder aux siens patience et réconfort».

Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Ouyahia, a présenté, en son nom et au nom de tous les membres du bureau national, cadres et militants du parti, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

Le S.G. de l’Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a présenté en son nom personnel et au nom des militants et cadres de sa formation ses sincères condoléances et profonds sentiments de compassion à la famille du défunt.

Pour le moudjahid et ancien chef de gouvernement, Belaïd Abdeslam, «la formation philosophique révolutionnaire du défunt avait façonné sa personnalité». «Nous l’avons connu comme militant pendant la Révolution et en ses débuts au sein du mouvement estudiantin puis pour sa contribution de qualité dans les négociations d’Evian», a précisé M. Belaïd. Pour l’ancien ministre de la Défense, le général en retraite, Khaled Nezzar, Rédha Malek «est bien au-dessus des qualificatifs qu’on peut lui attribuer, au vu des grands services qu’il a rendus à l’Etat algérien». Pour sa part, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a déclaré que «l’Algérie vient de perdre l’un des piliers de son histoire et de sa révolution», appelant les futures générations à se documenter sur «les réalisations de ce grand homme, symbole et exemple». Pour le directeur général des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, l’Algérie «a perdu un de ses hommes qui ont marqué l’histoire contemporaine de l’Algérie, avant et après le recouvrement de la souveraineté nationale». «Le défunt a marqué la vie publique de son empreinte grâce à sa loyauté, à sa modestie et à ses positions audacieuses», a-t-il dit. «Son livre Tradition et révolution est l’un des meilleurs qu’il m’ait été donné de lire sur l’histoire contemporaine de l’Algérie», a affirmé M. Chikhi. (APS)