A l’occasion de l’anniversaire de son accession au trône : Le président Bouteflika félicite le souverain marocain

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au souverain marocain, le Roi Mohamed VI, à l’occasion de l’anniversaire de son accession au trône, dans lequel il lui a exprimé sa ferme détermination «à œuvrer de concert avec lui au raffermissement des relations de fraternité et de solidarité et de bon voisinage entre les deux pays». «Il m’est agréable, au moment où le peuple marocain frère célèbre l’anniversaire de votre accession au trône, de présenter à votre Majesté au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vœux les meilleurs de santé et de bien-être, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder ainsi qu’à toute l’honorable famille royale santé et prospérité et de guider le peuple marocain vers davantage de progrès sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Cet heureux évènement m’offre l’opportunité de réitérer ma détermination à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant nos deux pays et à la promotion de nos relations à la hauteur des aspirations des peuples de la région au progrès, au bien-être, à la sécurité et à la stabilité», a souligné le Président Bouteflika.