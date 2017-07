M. Messahel en tournée au Moyen-Orient : renforcement des relations bilatérales et examen des questions régionales

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectue une tournée au Moyen-Orient, «sur instruction du président de la République», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Sur instruction de M. le Président de la République, M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, effectuera, à compter du 30 juillet 2017, une tournée au Moyen-Orient, qui le mènera en Arabie Saoudite, en Egypte, à Oman, au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, en Jordanie et en Irak. Il est porteur d’un message de M. le Président de la République aux souverains et chefs d’Etat de ces pays», précise la même source. Les entretiens qu’aura le ministre avec ses homologues porteront essentiellement sur «l’examen des relations bilatérales, les voies et moyens de leur renforcement ainsi que les questions d’ordre régional et international, en particulier, la situation dans le Monde arabe, les crises qui affectent la Libye, la Syrie, le Yémen et la région du Golfe».

Outre, «la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ainsi que l’expérience algérienne en matière de déradicalisation, la situation au Proche-Orient et la question palestinienne seront également inscrites à l’agenda des entretiens.