Le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique aujourd’hui en Algérie : approfondir les liens dans tous les domaines

Le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Alistair Burt, effectue à partir d’aujourd’hui une visite de trois jours en Algérie, a annoncé l’ambassadeur du Royaume Uni, Andrew Noble.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations sur la politique étrangère et les relations bilatérales entre les deux pays», a déclaré M. Noble en marge d’un atelier de formation au profit des hauts délégués des ministères de l’Education nationale des pays du Maghreb portant sur le soutien aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, organisé par le British Council.

M. Burt réitérera «l’engagement du Royaume-Uni à approfondir les liens avec l’Algérie dans tous les domaines, en particulier dans ceux de la sécurité régionale et la coopération économique», indique-t-on auprès de l’ambassade du Royaume-Uni. «Nos discussions ouvertes et régulières concernant le Partenariat Stratégique de Sécurité et le Forum d’Investissement ont bâti notre partenariat qui se renforce en permanence», a-t-on précisé.

Le ministre va également «féliciter» l’Algérie pour son ambition à diversifier son économie, et exprimera le «soutien» de son pays au rôle «constructif» que joue l’Algérie dans la région, y compris «le soutien au gouvernement libyen reconnu internationalement pour restaurer la paix et la prospérité».

Lors de sa visite, le ministre britannique rencontrera de hauts responsables de l’Etat et se rendra également au British Council, qui assure actuellement la formation de plus de 1.300 étudiants en langue anglaise.