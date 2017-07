M. Cherfa reçoit l’ambassadeur de l’État du Qatar : Renforcer la coopération

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a reçu l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, Ibrahim Abdelaziz Assahlaoui avec lequel il a examiné les relations et la coopération fructueuse entre les deux pays, a indiqué le ministère.

Lors de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays frères, les deux responsables ont évoqué les liens de fraternité qui unissent les deux peuples frères à travers la coopération fructueuse dans différents domaines.

Les deux parties ont abordé également la concrétisation de conventions et protocoles de coopération dans le domaine de la gestion des nouvelles villes et d’échange d’experts, notamment dans les domaines des techniques de construction et d’efficacité énergétique dans les villes.