Sonatrach-Samsung Engineering : Règlement à l’amiable d’un différend sur une raffinerie

La compagnie nationale Sonatrach et Samsung Engineering ont réglé à l’amiable un différend concernant des travaux au niveau de la raffinerie de Skikda, a indiqué dimanche Sonatrach dans un communiqué. «Sonatrach et Samsung Engineering sont parvenus, le mercredi 19 juillet 2017 à Alger, à un accord global portant règlement à l’amiable du différend relatif à la clôture du contrat de réhabilitation et d’adaptation des installations de la raffinerie de Skikda», précise la même source. «Cet accord équilibré, qui préserve les intérêts des deux parties, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre Sonatrach et Samsung Engineering dans le domaine des hydrocarbures.