Sonatrach : Cap sur le perfectionnement et la polyvalence

Dans une longue lettre adressée au personnel de Sonatrach, le Pdg de la compagnie nationale des hydrocarbures évoque dans les détails les différents challenges à même de propulser le Groupe pétrolier à un rang plus compétitif.

Résolument engagée en tant qu’entreprise dans la consécration de ses objectifs de développement et pour y parvenir, M. Abdelmoumen Ould Kaddour souligne d’abord comme condition première, la nécessité de restaurer au sein de Sonatrach «un climat de sérénité, empreint de respect, de dialogue, de vérité et de franchise. Une lettre adressée aux employés, établie par M. Ould Kaddour après une période de 100 jours passés à la tête de la compagnie. Une période ponctuée par une série de visites d’inspection sur le terrain. «J’ai consacré beaucoup de temps à essayer d’améliorer la communication avec les responsables et tous les employés de l’entreprise afin de lever les barrières existantes entre la Direction générale, les structures verticales et le personnel». Comme projet à engager dans l’immédiat, le Pdg de Sonatrach fait part de son intention de doter la compagnie «d’un système d’informations fiable et performant».

Ce système permettra d’uniformiser les méthodes de fonctionnement de travail et de management. Il sera d’une nette contribution en termes d’optimisation de la production et de l’efficience des données, préconise M. Ould Kaddour. Le lancement du travail conceptuel autour d’une stratégie à long terme «afin de définir ce que Sonatrach sera dans un horizon de 10 à 15 ans» figure également parmi les actions que le Pdg compte entreprendre dans l’immédiat. «Cette réflexion stratégique qui se déclinera en actions et projets concrets est fondée sur un travail de prospective portant sur l’évolution de l’environnement concurrentiel international de Sonatrach, les attentes du pays et les perspectives ouvertes par le domaine minier national, le potentiel industriel et technologique de l’entreprise».

Le règlement de l’ensemble des litiges et contentieux constitue par ailleurs un dossier qui requiert un grand intérêt dans la «feuille de route» de M. Ould Kaddour. «La réinstauration d’un climat de confiance avec nos partenaires étrangers est indispensable pour la poursuite de notre programme de développement, notamment dans l’activité amont». Celui-ci évoque d’autres obligations à faire valoir dans le cadre de l’application de son programme d’action en Pdg du Groupe pétrolier. Des obligations ayant trait, entre autres, à l’augmentation à court et à moyen termes des capacités de production de Sonatrach, la dynamisation des actions d’investissement dans la prospection et le forage ainsi que la densification du tissu des industries pétrochimiques de transformation des hydrocarbures. Il s’agit aussi de la nécessité de concevoir une stratégie commerciale beaucoup plus offensive.

A ce propos, «le but pour Sonatrach est de protéger ses parts de marché, de les augmenter en renforçant ses relations avec ses clients traditionnels et de rechercher de nouveaux débouchés pour ses produits». Tout en s’engageant à rehausser les motivations des travailleurs, il annonce, par ailleurs, la mise en œuvre d’un ambition programme de formation interne et de partage d’expériences pour «le perfectionnement, la professionnalisation et la polyvalence du personnel».

Karim Aoudia