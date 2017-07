Annaba : Les meilleurs récompensés

Les lauréats des trois paliers ont été honorés avant-hier au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, par le wali. Avec un taux de réussite de 51,65%, la wilaya a amélioré son classement en réunissant sept points comparativement à la session de 2016 où 44,23% seulement des candidats avaient décroché le fameux sésame.

Dans son intervention le directeur de l’éducation, M. Ahmed Ayachi, s’est montré satisfait des résultats obtenus et a estimé qu’Annaba a fait un saut qualitatif par rapport aux dernières années en matière d’examens de fin de cycle. Ce sont au total, 130 lauréats qui ont décroché leur baccalauréat avec une moyenne comprise entre 16 et 18,82 à l’échelle de la wilaya. Deux élèves ont réussi à réaliser la plus haute performance de la wilaya.

Le lycée Ahmed Abou El Abbès dans la commune de Cheurfa, à vocation rurale, s’est emparé du fauteuil de leader au classement général des établissements secondaires avec un taux de 67,89%.

Pour ce qui est de l’examen du brevet d’enseignement moyen, 58 heureux lauréats ont été primés également et le taux de réussite enregistré à Annaba est de l’ordre de 58,02%.

S’agissant de l’examen de fin de cycle primaire, le taux à atteint 86,42%.

Le wali a également honoré et félicité 6 lauréats aux besoins spécifiques des trois cycles d’enseignement.

B. G.