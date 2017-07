Tizi-Ouzou : passerelles pour l’emploi

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, mardi dernier, depuis le CFPA de Draa Ben Khedda, une nouvelle démarche appelée «Djoussour» (passerelles) visant à accompagner le stagiaire de l’étape formation jusqu’à celle de l’emploi et ce, en partenariat avec l’Agence de Wilaya de l’Emploi (AWEM). Pour ce faire, 10 circonscriptions «Formation-Emploi» ont été créées à l’occasion de cette réunion en présence des deux premiers responsables des deux directions, a indiqué la même source en précisant que des établissements de formation ont été rattachés à chacune des dix agences locales d’emploi implantés dans les localités de la wilaya.

Les missions principales de ces circonscriptions sont, selon toujours le DEFP, le renforcement du partenariat entre les deux secteurs au niveau local, la mise en œuvre des actions inscrites dans le programme à l’échelle de wilaya et contenues dans la convention signée entre les deux parties, l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation au profit des diplômés du secteur de la formation professionnelle sur les possibilités d’emploi offertes par l’AWEM et ses différentes agences locales, des cycles de formation au profit des sortants du secteur dans les techniques de recherche d’emploi et la création de passerelles de communication entre les ALEM et les établissements de formation.

La mise sur pied de ces passerelles portera sur les choix de spécialités à ouvrir à travers une analyse de l’offre d’emploi recensée au niveau des ALEM et permettra de réadapter l’affectation pédagogique de l’établissement afin qu’elle réponde aux besoins du marché du travail. Elle permettra le recensement des effectifs demandeurs d’emploi, auprès des agences d’emploi, sans qualifications professionnelles, en vue de leur inscription au niveau de l’établissement de formation, dans le dispositif de formation qui convient à leurs attentes et projets professionnels, selon les termes de ce partenariat.

Bel. Adrar