Sétif : Les lauréats des examens honorés

C’est en présence de nombreux parents et cadres du secteur de l’éducation que le wali, Nacer Maskri, a reçu hier dans la soirée, les lauréats des examens de fin de cycle de l’enseignement primaire, du BEF ainsi que les meilleures élèves filles et garçons qui se sont distingués au baccalauréat cette année et permis à cette wilaya de réaliser un bond qualitatif et se hisser à la seconde place au niveau national.

Cette rencontre a permis au chef de l’exécutif d’honorer tous ces talents en herbe et d’exprimer à tous ceux qui ont contribué à un tel succès sa gratitude, les exhortant à redoubler d’ardeur pour aller plus avant dans leur cursus.

« C’est là, en effet, la résultante d’efforts qui nous procurent un sentiment de fierté et nous valent, ce soir, le plaisir d’honorer toutes celles et ceux qui se sont distingués par le travail et l’abnégation et ont permis à la wilaya de réaliser d’aussi honorables résultats. Je voudrais donc leur exprimer mes félicitations et dire ma reconnaissance à l’endroit de toutes les composantes de la communauté éducative, exhortant les élèves, les enseignants et les parents à fournir plus d’efforts pour améliorer davantage ces résultats », a indiqué le wali à l’issue de cette imposante cérémonie.

Pour sa part, Bezala Abdelaziz, directeur de l’éducation, qui remerciait le premier responsable de cette wilaya pour la disponibilité et les efforts qu’il n’a cessé de consentir à l’endroit du secteur ainsi que tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation des examens scolaires, n’a pas manqué de mettre l’accent sur les résultats honorables enregistrés.

Il mettra à profit cette cérémonie pour féliciter les nombreux lauréats et dire sa reconnaissance à la famille enseignante pour les efforts consentis qui ont permis à la wilaya de réaliser des taux de réussite de 77,40% pour l’examen de fin d’année du cycle de l’enseignement primaire, 65,51% pour le BEM et 66,92 % pour le baccalauréat, soit un écart positif de près de 7 points.

Des résultats d’autant plus appréciables qu’ils ne sont plus le monopole des seules grandes villes mais permettent aussi à de nombreux établissements scolaires implantés dans les zones rurales, y compris les lycées, de relever le défi et décrocher des résultats qui attestent des avancées relevées dans le secteur de l’éducation. Des acquis révélateurs qui permettent aujourd’hui aux filles, comme aux garçons, de bien des zones montagneuses de décrocher leur Bac, avec mention de surcroît, et classer aux premières loges, les lycées de Beni Mohli, le lycée du 20-Août sur les hauteurs de Boutaleb ou celui des Frères Aikous au cœur des Ouled Tebben. Pas moins de 119 lauréats, dont 66 pour le Bac, 11 pour l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire et 27 pour le BEM avec pas moins de 15 enfants aux besoins spécifiques auront ainsi été récompensés par le wali sur une enveloppe d’un milliard de centimes mobilisée pour cette cérémonie.

Les meilleurs établissements n’ont pas fait exception à cette règle, de même que le wali qui a été honoré par la corporation éducative.

F. Zoghbi