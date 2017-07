Concours de recrutement des enseignants : équité et transparence

Les 132.192 candidats admis aux épreuves écrites du concours pour le recrutement des enseignants ont entamé hier l’épreuve l’orale qui se poursuivra aujourd’hui.

Sur ces 132.192 postulants, uniquement 10.009 seront reçus au poste d’enseignant, pour suivre un stage de formation pédagogique avant d’intégrer leur poste d’affectation.

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, a assuré que l’oral, comme pour l’écrit, se déroulera en toute transparence et que seuls les candidats qui satisferont aux épreuves seront admis.

Le ministère a exigé des candidats désirant postuler au poste de professeur d’enseignement secondaire, d’avoir un diplôme d’ingénieur d’État, une licence ou le mastère. Pour le poste de professeur d’enseignement moyen, il est exigé un diplôme de licence ou le mastère. Pour ce qui est de la répartition des spécialités, il est à relever que les enseignants en mathématiques et physique sont les plus demandés, avec 764 postes, pour les professeurs de mathématique, et 645 postes, pour les sciences physiques.

Le nombre des postes ouverts pour ces deux matières pour le cycle moyen est de 1.128 postes pour les sciences physiques et 971 postes pour les mathématiques. Pour ce concours 2017, le ministère n’a pas ouvert de postes pour le cycle d’enseignement primaire, contrairement au concours 2016, après avoir couvert tous les besoins en enseignants et dans toutes les spécialités en exploitant la plateforme numérique des listes d’attente des reçus au précédent concours.

Il convient de rappeler qu’entre 2016 et 2017, 93.000 diplômés universitaires ont été recrutés dans le secteur de l’Education et aucun recours n’a été reçu, ce qui montre que la méthodologie de travail et l’organisation de ce type de concours ont convaincu, a estimé la ministre.

Elle a fait savoir que le secteur a enregistré cette année plus de 60.000 départs à la retraite, affirmant que le ministère s’emploie à les remplacer pour pallier tout manque d’enseignants à la prochaine rentrée scolaire. Evoquant la valise pédagogique mise à la disposition des lauréats du concours, Mme Benghebrit a précisé qu’elle constituera un important support pédagogique. Fruit du travail des inspecteurs, la valise pédagogique constitue un saut qualitatif pour le secteur qui comptait auparavant uniquement sur le discours pédagogique, a-t-elle dit, ajoutant qu’aujourd’hui, nous passons à l’exercice pratique pour la transmission des connaissances à l’élève grâce à un enseignant bien formé.

Il faut rappeler que l’opération de recrutement a concerné, dans une première étape, la redynamisation de la plate-forme numérique de recrutement appliquée l’année dernière, afin d’exploiter les listes de réserve. La plate-forme numérique a été ouverte, en avril dernier, dans l’objectif de répondre aux besoins du recrutement au niveau des wilayas, avant l’exploitation de la liste nationale dans le recrutement.

L’exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation, a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Selon les responsables du secteur, à la faveur de la plate-forme en question, « 68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont été recrutés de façon équitable à l’échelle nationale ». Pour eux, c’est pour la première fois que le recrutement des enseignants vacataires s’est fait de façon équitable et en fonction des capacités intellectuelles des candidats. Cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «l’autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016».

Entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10.000 enseignants), et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront de 40.000 enseignants. Ils viendront en remplacement des personnels sur le point d’ouvrir droit à la retraite. Il y aura également parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service, lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques.

Salima Ettouahria