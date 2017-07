Incendies de récoltes : assurés et non-assurés indemnisés

Les cris de détresse des agriculteurs dont les récoltes et les terres ont été ravagées par les incendies ayant touché plusieurs régions du pays ces derniers jours ont eu un fort écho auprès des pouvoirs publics. Pour preuve, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi dernier, un Conseil interministériel consacré à l’examen de cette situation ainsi que des modalités d’indemnisation des citoyens.

En effet, le Premier ministre avait instruit la constitution d’une commission intersectorielle composée des ministères de l’Intérieur, des Finances et de l’Agriculture, à l’effet d’assurer le suivi des opérations d’indemnisation des victimes des sinistres dans un délai n’excédant pas les 40 jours et ce, conformément aux instructions du président de la République, de veiller, avec l’apport des parties qualifiées dans les travaux d’évaluation et d’expertise, à la réalisation diligente d’un bilan exhaustif et individualisé faisant ressortir, par wilaya, la nature et la consistance des dégâts occasionnés, et de procéder à la révision et à l’amélioration du dispositif réglementaire déterminant les critères et modalités relatifs à l’ouverture de droits à l’indemnisation. Avant l’entame de l’opération d’indemnisation, le ministère de l’Agriculture a organisé, hier, une rencontre présidée par Kamel Chadi, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, réunissant les directeurs centraux et les conservateurs des forêts de plusieurs wilayas.

Ce qui est certain, c’est que tous les agriculteurs ayant subi des pertes seront indemnisés sur la base d’un rapport de constat des dégâts. Ainsi, « les agriculteurs assurés et non-assurés seront indemnisés », a déclaré Mohamed Kessira, inspecteur au ministère de l’Agriculture, rassurant ainsi les agriculteurs et autres fermiers qui ne savent pas jusqu’à présent s’ils toucheront des indemnités. S’agissant des modalités de recouvrement, l’interlocuteur indiquera que « ces indemnisations se feront sous forme de remplacement des pertes occasionnées », expliquant que si « un éleveur a perdu 20 ruches d’abeilles, il sera indemnisé par le même nombre ». De son côté, Kamel Chadi a saisi l’occasion pour instruire ses équipes afin d’effectuer dans les plus brefs délais des constatations concernant l’ampleur des dégâts occasionnés sur le terrain dans les 24 heures à venir. Selon le représentant du ministère de l’Agriculture, le nombre exact de sinistrés demeure inconnu, « c’est après un recensement que l’on connaîtra le nombre de sinistrés ». Par ailleurs, le responsable a instruit les services forestiers d’assurer le suivi de l’entretien. « Mal entretenue, la forêt se fragilise et devient la proie d’incendies qui, chaque été, ravagent des milliers d’hectares », a-t-il souligné, d’où l’importance d’une bonne gestion des espaces forestiers par le ramassage des résidus.

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a jusqu’à présent remboursé 20 millions de dinars de dégâts pour ses 300 assurés dont les cultures ont été détruites. Pour sa part, le nouveau responsable de la direction des forêts, Azeddine Sekrane, a livré le dernier bilan des incendies et des pertes occasionnées depuis le premier juin. En effet, depuis cette date, pas moins de 7.909 hectares de végétations sont partis en fumée. Parmi les surfaces détruites durant cette période, 1.781 ha de maquis, 2.622 ha de broussailles et 2.506 ha de forêts, soit une moyenne de 18 foyers/jour et une superficie de 7 ha/foyer réduits à néant. Il a indiqué que la région du Centre était la plus touchée avec 4.133 hectares de perte, suivie de l’Est avec plus de 1.600 ha et l’Ouest avec 1.007 ha.

Mohamed Mendaci