Service public de l’eau : les efforts seront poursuivis

Le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib, a affirmé hier, au second jour de sa visite de travail à Tébessa, que son département poursuivra avec détermination les efforts «pour satisfaire les besoins de la population en eau potable et en améliorer les prestations’». Dans une rencontre avec les cadres du secteur et les présidents des APC au siège de la wilaya, le ministre a assuré que la satisfaction des besoins en eau de la population constitue «une des priorités des pouvoirs publics qui continueront à construire des barrages et à requalifier les réseaux de distribution d’eau». Pour améliorer les prestations en ce domaine et alléger les charges supportées par les communes, il a été décidé d’élargir la compétence territoriale de l’Algérienne des Eaux (ADE), a souligné M. Necib qui a indiqué que les réseaux de distribution d’eau, encore gérés par 563 communes, seront progressivement confiés à l’ADE. Prise en concertation avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, la décision de transférer la gestion du service de l’eau des communes à l’ADE est prise en charge par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales et les programmes de développement communaux, a noté le ministre. Pour améliorer l’offre en eau, cinq nouveaux barrages seront réceptionnés «avant fin 2017», en plus du transfert des eaux du barrage de Boussiaba (Jijel) vers celui de Béni Haroun (Mila), de la réalisation de plusieurs stations d’épuration des eaux usées et la requalification des réseaux de distribution dans plusieurs wilayas. Le ministre a insisté parallèlement sur la lutte contre les raccordements illicites et le parachèvement des projets lancés pour l’approvisionnement de la population. Le ministre devait se rendre à Souk Ahras pour une visite d’inspection similaire dans cette wilaya.(APS)