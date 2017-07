Mouton de l’Aïd : Barrer la route aux intermédiaires

A un mois de la célébration de l’Aïd El-Adha et afin de rassurer le citoyen au sujet de la disponibilité du cheptel ovin, ainsi que sur les prix, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et la Fédération nationale des éleveurs se sont entendus quant à la mise en place de points de vente dans les grandes villes, notamment, pour rassurer les acheteurs sur la bonne qualité et la santé du cheptel.

Cette initiative vise en premier lieu de rapprocher directement le consommateur du producteur et ainsi, couper la route devant les courtiers et les intermédiaires, qui profitent de cette fête religieuse pour mettre la pression sur les prix.

De ce fait, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP), M. Kamel Chadi, et lors de sa rencontre avec les membres de la Fédération nationale des éleveurs, a insisté sur la nécessité de maintenir le programme de vente du cheptel ovin en prévision d’ «un bon, calme et serein déroulement » de cette fête religieuse.

Il a, entre autres, relevé que l’Etat a mis au point « un plan global d’action pour tendre vers une efficacité de toutes les capacités du secteur de l’agriculture, qui est stratégique, créateur d’emplois, la réduction des importations, en se basant sur la filière de l’élevage», sachant que «l’Algérie compte parmi les rares pays qui n’importent aucune tête de mouton pour le sacrifice de l’Aïd El Adha».

« Il nous est demandé de consentir des efforts accrus pour pouvoir diminuer nos importations les années à venir », a estimé le secrétaire général, en mettant l’accent sur le fait que l’agro-industrie pourra « jouer un grand rôle » dans l’évolution de l’économie nationale.



Unifier les efforts et aplanir les difficultés



Le secrétaire général du MADRP a affirmé la détermination de l’Etat à développer la filière de l’élevage et la production des viandes rouges afin de favoriser la diversification de l’économie nationale. Les éleveurs, a-t-il ajouté, sont le principal maillon de la chaîne de production, appelant à faire confiance aux professionnels et à libérer les potentialités dans ce domaine, en vue de hisser la production nationale.

M. Chadi a souligné l’importance de « se concerter avec les opérateurs dans toutes les régions, dans le but de traiter tous les problèmes qui se posent dans ce domaine et tenter de moderniser la filière», indiquant que tel était l’objectif de la rencontre, en mettant l’accent toutefois sur l’importance d’unifier les efforts de tous les actants.

Il a souligné qu’il a constaté une bonne mobilisation chez les éleveurs pour préserver ces régions et booster la production des viandes rouges, afin de passer à l’exportation. «Le plus important n’est pas de déterminer seulement les problèmes, il faut aussi trouver des solutions qui doivent être appliquées», a-t-il ajouté.

Il a préconisé d’asseoir « un plan général » avec la participation des différents participants pour passer ensuite à l’intégration de ce genre de technique qui doit être en adéquation avec le cadre productif. « Aujourd’hui, on n’a pas encore cerné le cadre de l’élevage en Algérie. Il est important de maîtriser certaines techniques d’abord, pour passer à l’application de la puce électronique pour le cheptel.



Développer les zones protégées



Les éleveurs estiment que le développement des zones protégées a été conforté par l’élaboration d’un arsenal législatif et réglementaire durant les décades écoulées.

Néanmoins, le traitement de ce dossier, qui concerne quelque deux millions d’hectares, tarde à être concrétisé, en raison de l’absence d’implication des professionnels. D’où l’appel de la tutelle à pallier ce manquement, et ce, dans la mesure où les zones steppiques, les zones de pâturages dont la superficie avoisine les 12 millions d’hectares et concerne 25 millions de têtes, sont confrontées à une situation d’«anarchie», voire de prédation, et à des conditions dures en matière d’alimentation du bétail (manque de fourrage, rareté de l’eau…). Ce qu’expliqueront certains d’entre eux, qui évoquent la nécessité de faciliter l’investissement dans le domaine de l’élevage du bétail et de son alimentation.

Cette réunion, qui se veut une suite au processus de dialogue entamé par le ministère, vise, d’une part, à contenir le mécontentement des professionnels de la filière viande, dont les éleveurs de l’ovin, du bovin, et les producteurs de lait, et, d’autre part, à éviter toute pression sur les prix.

Les éleveurs disent avoir trouvé un interlocuteur qui comprend parfaitement leurs difficultés et leurs préoccupations. «Le ministère, par le biais de ces cadres, a montré une grande disponibilité à nous accompagner», précise le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, Ibrahim Amrani. L’occasion a permis de débattre avec les professionnels de la situation d’une filière qui contribue à 50% dans la production nationale mais aussi de tracer ensemble, et sur la base de l’engagement déterminé de l’Etat, une feuille de route concrète en vue de la modernisation de la filière, la mise en valeur du foncier, l’organisation et le renforcement de la coordination entre les opérateurs, ainsi que le règlement des problèmes de la filière et la couverture satisfaisante, régulée, en toute traçabilité et de qualité des besoins de consommation en viande rouge notamment.



Eviter le scénario des viandes ovines putréfiées



Par ailleurs, et selon M. Ibrahim Amrani, la fédération se charge de fournir le cheptel aux différents points de vente à des prix « raisonnables » pour le mettre à la porté de toutes les bourses.

Celle-ci a exigé d’assurer la sécurité, la couverture sanitaire sur les points de vente prévus pour assurer la bonne santé du cheptel, ainsi que la disponibilité du fourrage et de l’eau. Pour éviter le scénario enregistré en 2016 relatif au phénomène de putréfaction de la viande de moutons sacrifiés, constaté dès le deuxième jour de cette fête, la fédération rassure le consommateur qu’ «elle ne ramènera que les moutons qui ont été engraissés de façon naturelle avec des aliments naturels », indique M. Amrani.

Kafia Aït Allouache