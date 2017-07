Enrichissement de la loi sur les partis politiques : M. Bedoui appelle à l’implication de toutes les parties concernées

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a mis en avant la nécessité de l’implication de toutes les parties concernées à l’enrichissement du projet de loi sur les partis politiques, «en vue de promouvoir et de consolider l’action politique, outre la consultation des juristes et experts pour que cette loi soit la cristallisation d’un effort profitable à tout un chacun et pour promouvoir, développer et consolider l’action politique».

Apres avoir rappelé les améliorations concrètes en termes d’amélioration de la performance et de facilitation de l’action des partenaires politiques, le ministre a souligné l’importance d’œuvrer à l’approfondissement des réformes en vue de permettre aux partis d’assumer pleinement leurs missions fixées par la loi, de faciliter les contacts et de réguler les cadres et les lois. Il a appelé, dans ce sens, à une révision profonde et à la participation des tous les acteurs en matière de pré-contrôle et de post-contrôle du soutien et du financement des partis. Lors de la réunion, le ministre s’est enquis de nouvelles propositions relatives, notamment aux facilitations d’accréditation, à la réduction du nombre des documents d’état civil, aux critères d’adhésion et de retrait, aux alliances et à la codification de la participation notamment des femmes.

Il a écouté plusieurs propositions relatives aux instances composant les partis, au droit d’exploitation des espaces, aux couvertures médiatiques et aux cadres juridiques du financement et du contrôle des partis. Après l’installation du comité de lecture chargé de l’examen des propositions et des observations des cadres et experts des différents secteurs dont la Justice et les Finances, le ministre a donné des instructions pour que «la mouture finale du projet de loi sur les partis politique soit soumis dans un délai maximum de deux semaines». Au cours de la réunion, M. Bedoui a écouté un exposé sur le projet du texte de la loi organique relative aux associations et les propositions formulées tant en ce qui concerne les modalités de constitution que les droits et obligations devant être contenus dans le nouveau projet de loi pour les associations à caractère central et local. Il a été proposé, dans ce cadre, «plusieurs points nouveaux liés essentiellement aux dénominations, objectifs et principe de jumelage, les questions de financement, de subvention et de dons ainsi que la définition des règles ayant trait aux associations religieuses, sportives et juvéniles et procédures du contrôle financier». Le ministre a mis l’accent sur «l’impératif de la mise en place des mécanismes nécessaires à un contrôle pratique et efficace des activités de ces associations tout en apportant soutien et facilitations à celle dont les activités sont conformes à la loi en vigueur, et ce pour la consécration de la culture de la citoyenneté», appelant, à ce propos, au respect des règles d’établissement des rapports financiers et des aides qui leur sont octroyées. M. Bedoui a souligné en outre l’impératif pour ces associations de se conformer aux principes définis par la Constitution en termes de consécration des constantes nationales et de la représentation des femmes et des jeunes. Dans le cadre du nouveau projet de loi, les nouvelles propositions offriront pour les compétences nationales établies à l’intérieur et à l’extérieur du pays l’opportunité d’apporter leurs expertises et leurs qualifications, a estimé le ministre qui a mis l’accent sur l’importance de prendre en considération la catégorie des personnes aux besoins spécifiques quant à l’assouplissement des procédures.



Eradiquer l’exploitation anarchique des plages et parkings



Par ailleurs, le ministre a écouté un rapport présenté par les membres de la Commission des responsables des wilayas côtières sur l’exploitation anarchique des plages et parkings par des opportunistes ainsi que les campings d’été, la propreté de l’environnement, les loisirs, les caravanes et les activités culturelles. Les chiffres présentés montrent de nombreux résultats «très satisfaisants» par rapport aux deux dernières semaines. Il a été constaté une application de la loi et des opérations d’intervention des inspecteurs et différents corps de sécurité sanctionnées par des résultats positifs ayant permis l’éradication de l’exploitation anarchique des plages et parkings. Le ministre a appelé à la poursuite et à l’intensification des efforts jusqu’à l’éradication définitive du phénomène de l’exploitation anarchique des plages et parkings, faisant remarquer que tous les moyens matériels, humains et sécuritaires ont été mobilisés à cet effet. Affirmant que les complices «assumeront leur entière responsabilité», le ministre a affirmé qu’il usera de toutes les voies et de tous les moyens disponibles pour l’éradication de ces phénomènes. Le ministre a demandé un rapport pour la semaine prochaine sur certaines régions côtières afin qu’il puisse connaître ceux qui s’acquittent convenablement de leur travail, soutenant que la «loi sera appliquée sur tous ceux qui tergiversent». Concernant le dossier de l’eau potable, de l’électricité et du gaz, le président de la commission a présenté un rapport positif à ce sujet hormis certaines coupures d’électricité dans des diverses régions et qui ont été rétablies. S’agissant de l’eau potable, les rapports présentés ont montré un déficit dans certaines régions de l’Est en raison du manque de stock de ressources hydriques dans certaines wilayas. En vue de faire face à cette situation, le ministre a appelé à l’élaboration d’un programme d’urgence à l’effet de résoudre le problème dans les plus brefs délais en attendant des solutions à moyen et long termes. Il a mis l’accent également sur l’importance de renforcer la coopération et d’intensifier les contacts avec les secteurs concernés ainsi que les interventions au niveau local dans le cadre de la solidarité entre les communes et wilayas outre l’intensification de l’action de proximité. (APS)