Journée mondiale de lutte contre la traite d’humains : les opérations de rapatriement ont coûté à l’Algérie 1,2 md de da

Le Conseil national des Droits de l’Homme a organisé hier à la résidence des Magistrats une rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains.

Mme Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar a révélé en effet qu’un montant de 40 milliards de centimes sera allouée prochainement pour reprendre l’opération de rapatriement des ressortissants africains vers leurs pays d’origine. Même si elle ne donne aucune date, elle suggère que ce rush inégalé de Nigériens, Maliens et autres Guinéens vers l’Algérie va connaître un répit, aussi provisoire soit-il, et les concernés sont tenus de rentrer chez eux, comme réclamé d’ailleurs par une bonne partie de la classe politique et la société civile devant les multiples risques que présentent ces migrants. La présidente du CNDH confirme les déclarations du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, qui avait indiqué, lors de la présentation du plan d’action de son gouvernement devant l’Assemblée nationale, que des discussions étaient engagées avec les pays d’origine des migrants clandestins en vue de leur rapatriement comme cela avait été fait avec le Mali et le Niger.

«Entre 2014 et 2016, l’Algérie a dépensé 80 milliards de centimes pour rapatrier 24.000 migrants, dont 18.000 femmes et 6.000 enfants» a-t-elle ajouté, ce qui donne avec la prochaine opération, un total de 120 milliards de centimes. Pour revenir à la journée mondiale de la Dignité des victimes de la traite d’êtres humains, célébrée chaque 30 juillet, Mme Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar a fait savoir que l’Algérie, en bon élève, a ratifié toutes les conventions internationales et autres chartes y afférentes et assuré que notre pays fait tout pour consolider son arsenal juridique en matière de lutte contre la traite d’humains. «Il faut savoir que ce phénomène transfrontalier est nouveau et l’Algérie lui accorde un intérêt particulier à travers l’introduction en 2009, d’un chapitre spécifique au code pénal, la promulgation de procédures pénales relatives à cette question à l’instar de l’imposition d’une aide spécifique aux victimes, notamment les mineurs et la non application du principe de prescription pour ce type de violations, outre l’installation de la Commission nationale de lutte contre la traite de personnes en 2016, présidée par le Premier ministre.

De son côté, le président de la Commission nationale de lutte contre la traite de personnes, Hichem Ramdani a annoncé l’élaboration d’un texte de loi sur ce phénomène qui touche à la dignité humaine et souligné que cette loi sera conforme aux chartes onusiennes et incluera les différents aspects de la prévention et des dispositions du code du travail dans son volet relatif au travail des mineurs.

Pour sa part, le sous-directeur de la justice pénale au ministère de la Justice considère que l’élaboration d’une stratégie nationale pour la lutte contre la traite d’humains devrait être dissociée de tout «préjugé et loin des rapports internationaux diffusés périodiquement, ce qui permettra d’élaborer un plan d’action objectif et étudié. M. Mourad Sid Ahmed rappelle la création depuis 2004 de quatre pôles judiciaires compétents. Les affaires importantes dans la traite d’humains peuvent être classé en deux cas.

3e crime organisé le plus lucratif à l’échelle mondiale !

La traite d’êtres humains est considérée comme étant le troisième crime organisé le plus lucratif à l’échelle mondiale en talonnant le trafic de drogue et celui des armes.

La traite d’humains chevauche souvent avec d’autres formes du crime organisé tels le terrorisme, le blanchiment d’argent. Selon de récentes données fournies par l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail forcé et l’exploitation sexuelle génèrent chaque année 150 milliards de dollars dont les deux tiers proviendraient de l’exploitation sexuelle. Chaque année, des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes de la traite dans leurs pays ou à l’étranger. On estime à environ 21 millions d’individus qui sont victimes de travail forcé à travers le monde. 60% des victimes de trafic d’êtres humains dans le monde sont étrangères aux pays où elles ont été détectées.



De lourdes peines de prisons prévues par la loi algérienne



Le trafic d’humains est désigné, selon le protocole onusien pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains, par le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. En Algérie, la loi est sévère et prévoit dans ce sens une peine de prison à l’encontre des personnes impliquées dans ce crime. Les peines varient de 3 à 13 ans de prison, assorties d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA. Une peine de 5 à 15 ans assortie d’une amende de 500.000 à 1.500.000 DA est prononcée à l’auteur si la victime est souffrante d’une vulnérabilité due à un handicap physique ou mental.