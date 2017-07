Réunion préparatoire de la prochaine Tripartite : Concertation, croissance et acquis sociaux

M. Tebboune : « La rentrée sociale sera calme. »

Tripartite le 23 septembre 2017 à Ghardaïa : l’ordre du jour défini avant la fin août.



L’ordre du jour de la prochaine Tripartite (gouvernement-patronat-UGTA), prévue le 23 septembre à Ghardaïa, devra être défini «avant la fin août», a indiqué, hier à Alger, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

«Nous invitons toutes les parties prenantes à la prochaine Tripartite à soumettre leurs propositions, au cours du mois d’août, sur l’ordre du jour et les questions qui devraient être évoquées, lors de la prochaine réunion de la Tripartite. On doit trancher cette question et arrêter l’ordre du jour avant la fin août», a souligné M. Tebboune, lors de la réunion préparatoire de la Tripartite tenue au palais du Gouvernement sous la présidence du Premier ministre, en présence des organisations patronales et de l’UGTA, signataires du Pacte national économique et social de croissance, en février 2014. Le Premier ministre a également souligné que la prochaine Tripartite traitera «obligatoirement» les bilans des actions engagées auparavant pour évaluation, ainsi que «l’actualité économique et les futures actions à entreprendre, de part et d’autre, pour une nouvelle démarche économique». S’agissant du lieu de la tenue de la prochaine Tripartite, M. Tebboune a relevé que le choix de la wilaya de Ghardaïa était «judicieux», car, a-t-il souligné, c’est une région du Sud qui dispose d’investisseurs qui sont «nombreux» et «très honnêtes». Donc, a-t-il poursuivi, Ghardaïa mérite des encouragements, d’autant plus qu’il s’agit d’une zone «qu’on devrait revoir», dans le cadre de l’aménagement du territoire. «Entre Ghardaïa, El-Ménéa et Laghouat, c’est à Ghardaïa qu’on peut recentrer le développement économique de la région, car il y a de l’espace, de l’eau et beaucoup d’autres atouts. C’est pourquoi elle sera revue dans le plan de l’aménagement du territoire», a-t-il expliqué. La prochaine Tripartite, qui interviendra après celle tenue en mars dernier à Annaba, sera la première à être présidée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Les signataires du Pacte national économique et social de croissance ont été le gouvernement, l’UGTA, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), le Forum des chefs d’entreprises (FCE), l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), I’Union nationale des investisseurs (UNI), la Confédération générale du patronat-BTPH (CGP-BTPH) et l’Assemblée générale des entrepreneurs algériens (AGEA).



Accélération du processus de transformation de l’économie nationale



L’accélération du processus de transformation et de reconfiguration de l’économie du pays sera au centre de la prochaine réunion de la Tripartite, a indiqué le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd. «Nous venons d’avoir, avec le Premier ministre, une rencontre riche et fructueuse», a déclaré à la presse, M. Sidi Saïd, à l’issue de la réunion préparatoire de la prochaine Tripartite, tenue à huis clos. Selon le secrétaire général de l’UGTA, «la réunion était riche du fait qu’elle nous a permis de faire un large tour d’horizon, avec nos partenaires du Pacte national économique et social de croissance, sur les pas importants accomplis et les étapes franchies depuis sa signature (en 2014), et ce dans la voie de la construction d’une économie nationale prospère telle que proposée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Cette réunion préparatoire a également été fructueuse «par les contours qu’elle nous a permis d’esquisser pour accélérer le processus de transformation et de reconfiguration économique nationale, ce qui sera d’ailleurs au centre de la prochaine réunion de la Tripartite», a-t-il fait savoir. Le SG de l’UGTA a souligné que «tout cela s’est déroulé dans l’entente cordiale et la cohésion de l’ensemble des partenaires du Pacte national économique et social de croissance autour du programme du Président Abdelaziz Bouteflika et de son gouvernement». M. Sidi Saïd a aussi affirmé l’existence «de cette vision, de cet engagement et de ce devoir vis-à-vis du Président de la République, pour que la prochaine Tripartite puisse également reconfigurer et donner un saut qualitatif à l’économie nationale».

«Il y a l’engagement du Premier ministre et celui de tous les partenaires sociaux, y compris l’UGTA, qui va encore s’atteler davantage à conforter cette stabilité qui est le moteur du développement économique et social», a-t-il insisté. Pour rappel, la prochaine Tripartite interviendra après celle tenue en mars dernier à Annaba, sera la première à être présidée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

Le Pacte national économique et social de croissance, signé lors des travaux de la Tripartite tenue en février 2014 à Alger, s’est donné pour objectifs l’accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l’amélioration du climat des affaires, le système de santé et de la protection sociale, l’accès au travail et l’amélioration du pouvoir d’achat, ainsi que la sécurité énergétique et l’adéquation du système de formation avec les besoins de l’entreprise.

Il est basé sur la volonté du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de promouvoir la concertation pour une croissance durable tout en préservant les acquis sociaux. Les signataires de ce Pacte ont été le gouvernement, l’UGTA, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), le Forum des chefs d’entreprises (FCE), l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), I’Union nationale des investisseurs (UNI), la Confédération générale du patronat-BTPH (CGP-BTPH) et l’Assemblée générale des entrepreneurs algériens (AGEA).

L’Algérie n’aura pas recours à l’endettement extérieur

M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie n’aura pas recours à l’endettement extérieur, en dépit des difficultés financières induites par la chute des prix du pétrole. «Il est hors de question de recourir à l’endettement extérieur, et nous ne voulons même pas y penser, nous refusons d’hypothéquer notre souveraineté quelle que soit la situation, et ce sont là les instructions du Président de la République», a-t-il déclaré. «Face aux déséquilibres macroéconomiques dans le contexte du recul des recettes pétrolières, nous allons compter sur nos capacités, petites ou grandes soient elles», a-t-il ajouté. En dépit de la «situation tendue», l’État dispose de moyens matériels lui permettant de continuer à financer les projets de développement prioritaires, notamment en matière de logement, de santé, d’enseignement, à payer les salaires et à importer à hauteur de 35 milliards de dollars par an, a soutenu le Premier ministre. En fait, «l’ambition de l’Algérie est beaucoup plus grande, puisqu’elle vise à être, le plus rapidement possible, au diapason des pays émergents par la mise en place d’une économie intégrée», a indiqué M. Tebboune. Soulignant que l’État compte poursuivre les programmes d’investissement public, mais de manière «plus rationnelle», le Premier ministre a estimé que «le moment est venu de procéder à une évaluation des efforts consentis (en la matière), d’autant que les investissements publics accaparaient près d’un tiers du PIB, ce qui est énorme», a-t-il dit. Il a indiqué que «l’investissement public imprime une dynamique à l’économie nationale, mais que seule l’entreprise peut réellement créer de la richesse». «Aussi, importe-t-il de miser sur les PME plutôt que sur les grands investissements qui n’ont pas apporté les résultats escomptés», a-t-il ajouté, précisant que les PME «ne nécessitent pas d’importants financements et donnent des résultats rapidement». Précisant que les PME seront orientées vers la satisfaction des besoins du marché local, l’un des plus importants marchés de consommation de la région, le Premier ministre a affirmé que «nous devons être les premiers à bénéficier de notre marché. Nous n’importerons plus de biens de grande consommation si nous réussissons à développer un tissu local de PME».



Recensement de 3.800 fonciers industriels vacants et 3.000 fonciers attribués et non exploités



Pour atteindre cet objectif, de vastes superficies du foncier industriel seront affectées à ces entreprises, a affirmé M. Tebboune, précisant que 3.800 fonciers industriels vacants ont été distribués à travers 28 wilayas et 3.000 sont attribués, mais non exploités. Soulignant que la priorité sera accordée à la production d’intrants, M. Tebboune a indiqué que les entreprises actives dans ce domaines vont bénéficier de financement pouvant atteindre 90% en leur accordant «la priorité absolue» dans l’obtention du foncier industriel. «Beaucoup d’activités industrielles risquent aujourd’hui de s’arrêter si l’importation des intrants produits à l’étranger est stoppée», a-t-il expliqué.

De même que les industries manufacturières, notamment dans le domaine agricole qui enregistre un important excédent de production, seront encouragées, a ajouté le Premier ministre qui a mis en avant l’impératif de soutenir les idées innovatrices. Cette nouvelle approche en matière de financement de l’investissement sera accompagnée de mesures afin de rééquilibrer la fiscalité, d’une part, et de récupérer les fonds du marché parallèle, d’autre part. «Nous userons de tous les moyens, avec bienveillance, pour injecter les fonds du marché parallèle dans l’économie réelle», a déclaré le Premier ministre, qui a ajouté qu’en dépit de l’absence de chiffres précis à ce sujet, «mais tout ce qui sera récupéré est important pour nous».

Évoquant les perspectives économiques du pays, M. Tebboune a estimé que l’«Algérie est à mi-parcours en matière de diversification de l’économie et que le parachèvement de ce qui reste à franchir est tributaire de l’adhésion à une vision économique unifiée conciliant intérêts du citoyen, de l’État et de l’entreprise», une vision qui fera, a-t-il dit, l’objet de discussions de la prochaine Tripartite qui se tiendra le 23 septembre prochain à Ghardaïa. (APS)

M.Tebboune : « La rentrée sociale sera calme »



Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la rentrée sociale sera «calme et sans problèmes», critiquant ceux qui tentent de «noircir» aux Algériens la situation financière du pays. «La rentrée sociale, contrairement à ce que disent certains, sera correcte, calme et sans problèmes», a déclaré M. Tebboune, lors de la réunion qu’il a tenue avec les partenaires du Pacte national économique et social de croissance pour préparer la prochaine réunion de la Tripartite. Il a estimé, par la même occasion, que «des gens tentent de noircir la situation financière du pays à des Algériens, alors que l’État n’a pas recouru à l’endettement et que les projets sont toujours en cours de réalisation, notamment ceux de l’enseignement, la santé, le logement, ainsi que la prise en charge sociale qui sont intouchables». M. Tebboune a souligné, d’autre part, que le patronat «constitue, pour le gouvernement, un partenaire indissociable dans la croissance économique», saluant le rôle «stabilisateur» que joue l’UGTA au sein du monde du travail. Le Premier ministre a salué également les entreprises publiques et privées pour «les efforts consentis en vue de créer de la richesse», estimant que «seule l’entreprise est en mesure de générer cette richesse». M. Tebboune, qui a relevé l’importance de la stabilité dans tout processus de développement économique, a mis en évidence le fait que l’économie nationale «a pu résister malgré la chute des recette pétrolières», affirmant que «la souveraineté de l’Algérie, qui est totale, ne peut être hypothéquée par quoi que ce soit». À l’occasion de cette réunion, il a été convenu de la tenue de la prochaine Tripartite, le 23 septembre prochain à Ghardaïa. (APS)