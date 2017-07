Coopération américano- japonaise : Exercice aérien conjoint au large de la péninsule coréenne

La Force aérienne d'autodéfense japonaise et l'armée de l'air américaine ont mené dimanche un exercice conjoint au large de la péninsule coréenne, a indiqué le ministre japonais de la Défense par intérim Fumio Kishida. Selon le ministre, deux chasseurs F-2 de la Force aérienne d'autodéfense japonaise et deux bombardiers B-1 de l'armée de l'Air américaine ont mené cet exercice sur fond de "grave situation sécuritaire", notamment après le récent essai de missile balistique de la Corée du Nord. L'exercice vise à "renforcer les capacités de dissuasion de l'alliance nippo-américaine et à montrer la volonté et la capacité du Japon de stabiliser la région", a expliqué M. Kishida. Il a précisé que cet exercice aérien avait été décidé à l'occasion de la rencontre entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président américain Donald Trump le 26 mai en marge du sommet du G7 à Taormine (Italie). M. Kishida, ministre des Affaires étrangères, assume l'intérim à la tête du ministère de la Défense après la démission vendredi de sa collègue Tomomi Inada en raison d'un scandale.