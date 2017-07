Plus de 6,2 millions d'électeurs aux urnes : Les Sénégalais élisent leurs députés

Les Sénégalais ont élu hier leurs députés lors d'un scrutin considéré comme un test en vue de la présidentielle de 2019. Plus de 6,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes de 08hà 18H00 GMT pour départager un nombre record de listes — 47, contre 24 en 2012. Face aux partisans du chef de l'État Macky Sall, l'opposition avance en rangs dispersés, avec comme têtes de liste principales son prédécesseur, Abdoulaye Wade, et le maire de Dakar, Khalifa Sall, en détention préventive. Le scrutin se tient à l'issue d'une campagne électorale émaillée de violences qui ont fait de nombreux blessés à travers ce pays. Des responsables politiques et religieux ont lancé des appels pour que le scrutin se déroule dans le calme. Signe de la tension des derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a décrété vendredi «pour des raisons de sécurité» une interdiction de circuler entre les régions du pays le jour de l'élection, de minuit à minuit. Les premiers résultats de ce scrutin à un tour étaient attendus dans la nuit d’hier à aujourd’hui.