Dans la lucarne : Une équipe est née

Le championnat du monde de handball des U21, qui s’est terminé hier, a été très bien apprécié par les délégations présentes, les sportifs et aussi les gens de la presse. Les craintes de départ se sont avérées finalement infondées. Les responsables sportifs algériens n’avaient pas tort de dire que l’Algérie était prête pour réussir un tel événement, avec la participation de 24 pays parmi les plus huppés de la «petite balle» internationale. Hormis, peut-être, le Burkina Faso, dont il s’agissait de la première participation à un tel rendez-vous, tous les autres avaient, à des degrés divers, leur mot à dire. Il faut dire que la halte d’Alger s’est jouée dans deux salles mythiques : Harcha-Hacene et la Coupole. Il faut admettre que ce choix était fort judicieux, même si certains n’avaient mas manqué d’interpeller les autorités sportives algériennes pour leur demander qu’«elles auraient dû profiter de l’organisation de ce Mondial pour choisir des salles ailleurs. C'est-à-dire dans d’autres villes algériennes». Toutefois, cela ne peut se faire du fait qu’il faut avoir toutes les délégations et équipes au même endroit. Une seule ville est plus adaptée à une telle compétition. C’est ce qu’on a fait, et c’est tant mieux ! Car, quelque part, ce fut une grande réussite sur le plan organisationnel. Personne n’a émis la moindre remarque. Ceci dit, sur le plan technique, ce fut un tournoi international très relevé et le handball est devenu vraiment un sport qui mérite qu’on s’y attarde un peu plus. Il est plus attrayant et surtout très agréable à voir. Le fait qu’il fait venir les familles en masse signifie que c’est un sport des plus aimés parmi les autres disciplines. Le fait que la salle Harcha fasse le plein à chaque fois que notre équipe nationale s’exhibe atteste de cette grande relation entre le public et son équipe nationale qui n’en est qu’à ses premiers balbutiements. Le groupe de Rabah Gherbi, le coach national, de cette catégorie, a été adopté. Il faut dire que sur le terrain, l’EN des U21 avait tout fait pour le lui rendre. Elle a été à la hauteur en accédant en huitième de finale. C’est vrai qu’elle avait la possibilité d’aller jusqu’en quart de finale, mais des erreurs d’appréciation, le manque d’expérience et de tact ont fait qu’on n’arrive pas, au moment voulu, à franchir le Rubicon et à forcer le destin. Il lui manquera toujours un petit «chouia» qui l’empêche de pavoiser et d’entrer par la grande porte dans la cour des grands. Il faut dire qu’en handball, l’échelle des valeurs est quasi surfaite, bien «cadenassée». Il n’y a pas l’ombre d’un doute. Il arrive qu’il y ait des surprises, mais sans plus. On voit pratiquement toujours les mêmes nations qui dominent, à l’instar de la France, de l’Espagne, du Danemark, de l’Allemagne... L’élimination de la France par le Danemark, en demi-finale (36/35), a été un moment fort, surtout que la France est le tenant du titre. Des équipes comme le Tunisie, la Hongrie, la Macédoine ont failli créer l’exploit mais… En ce qui concerne notre sélection nationale, il y a lieu de relever beaucoup de satisfactions. Ce championnat du monde des U21 nous a révélé une grande équipe d’Algérie. On peut la considérer comme le froment de demain. Nombreux sont les joueurs qui ont charmé les foules par leur talent. Et nos adversaires ont dû puiser dans leurs dernières ressources pour nous barrer la route. Certes, on n’est pas allé jusqu’au bout de ce tournoi, mais on a montré que notre handball peut rivaliser avec les meilleurs, pour peu qu’on lui accorde l’importance voulue. Avec une préparation toute autre et un suivi régulier, notre handball ne peut que réussir. Avec Derouaz (l’ex-entraîneur national), l’Algérie avait inventé la «défense avancée», la petite balle nationale n’a pas fini d’étonner. Avec Rabah Gherbi comme encadreur, on avait donné un aperçu de l’immense talent de la compétence algérienne. L’optimisme est permis !

Hamid Gharbi