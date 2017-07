Entretien avec Habib Labane, Président de la FAHB : « Satisfait du parcours de l’EN »

C'est un homme visiblement heureux que nous avons rencontré à la salle Harcha, en marge des rencontres du championnat du monde de handball U21. Le président de la FAHB, en l'occurrence Habib Labane, nous a livré ses impressions concernant la participation de l'EN juniors à ce tournoi.



El Moudjahid : Quel bilan faites-vous de la participation de l'EN à ce Championnat du monde de handball junior ?

M. Habib Labane : Franchement, je suis satisfait de la prestation de notre équipe nationale, même si je reste persuadé que cette sélection pouvait mieux faire. L'objectif était de se qualifier au second tour. C'est chose faite. Avec les moyens dont elle a disposé, cette équipe des U21 ne pouvait pas avoir plus d'ambitions. C'est le très haut niveau. Ca ne rigole pas. Les sélections participantes se préparent pour ce rendez-vous du Mondial depuis au moins trois ans. Nous avons pris le train en marche. Dès notre élection à la tête de la fédération, nous avons fait de l'organisation de ce championnat du monde et de cette sélection juniors, une priorité. Malheureusement, on ne peut pas préparer un Mondial en trois mois.

Que retenez-vous de positif de la participation de cette sélection à ce tournoi ?

Nous avons gagné une équipe. Notre but est de construire une sélection nationale compétitive à même de permettre au handball algérien de redorer son blason d'antan.

Certains joueurs de cette sélection junior ont montré qu'ils étaient capable d'évoluer en équipe première. Nous allons poursuivre le travail et leur donner la possibilité de progresser encore plus.

Justement, les sélections Senior Dames et Messieurs n'ont toujours pas de staff technique, alors que la CAN approche. Quels sont vos plans pour ces équipes nationales ?

Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons fait de l'organisation de ce Mondial et de la sélection nationale U21, une priorité. Après ce tournoi, nous allons procéder à l'installation des staffs techniques pour ces deux sélections, comme cela fut le cas pour les jeunes catégories. Évidemment, nous avons des noms pour les postes de sélectionneurs, que nous annonceront dans un futur proche. Il n'y a pas que cela. Nous allons procéder à une reforme du handball national, notamment avec la création de la Ligue nationale qui s'occupera de la gestion des championnat de première et seconde division.



Qu'est-ce que ce championnat du monde a apporté au handball algérien ?

Il nous a permis de découvrir de jeunes talents, qui n'avaient pas l'occasion de jouer dans leurs clubs respectifs. Aussi, cela a permis au handball national de renouer avec son public. La salle Harcha affiche plein depuis l'entame de la compétition. Cela prouve que le handball a sa place dans le cœur des Algériens.

Rédha Maouche