Handball : Mondial-2017 u17 (demi-finale) : Le Danemark élimine la France (36-35)

La sélection danoise de handball s'est brillamment qualifiée pour la finale du Championnat du monde des moins de 21 ans (U21), en s'imposant devant son homologue française, tenante du titre, sur le score de 36 à 35, mi-temps (17-16), pour le compte de la demi-finale disputée samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger. Battus (22-30), lors du Tour préliminaire (groupe B), les handballeurs danois ont pris leur revanche et décrochent une qualification inattendue face aux tenants du titre, pour aller conquérir un 4e titre mondial après ceux remportés en 1997, 1999 et 2005). Après un premier round d'observation (2-2) à la 5e minute puis (5-5) à la 10e, les Danois, qui ont opté pour une stratégie risquée en faisant jouer sept joueurs en attaque, ont fait un premier break (9-7) à la 17e minute, en s'appuyant sur un jeu collectif bien huilé et l'excellent Lasse Moeller (10 buts), avant d'accentuer leur avance à 4 buts (14-10) après 20 minutes de jeu. Gênée par la défense haute du «Sept» danois, la France, bien aidée par l'efficacité de ses ailiers Adama Keita (6 buts) et Yanis Lenne (6 buts), est parvenue à limiter les dégâts et rejoint les vestiaires avec 1 but de retard (16-17). Encouragée par le public de la salle Harcha, l'équipe danoise a entamé la deuxième mi-temps au même rythme que la première en pratiquant un handball séduisant basé sur le jeu collectif et la circulation de balle, réussissant à déstabiliser la défense française pour maintenir son avance au tableau d'affichage (26-24) à la 45e minute. Profitant de l'excellente prestation de son gardien de but Simon Gade (18 arrêts) et une défense solide, le «Sept» danois est resté vigilant et plein de maîtrise pour garder son avance jusqu'à la fin du match, malgré la pression des Français qui ont recollé (33-33) à la 55e minute, avant de se faire distancer à nouveau pour finalement s'incliner (36-35). Le Danemark visera un 4e titre mondial, en affrontant en finale prévue dimanche (18h) à la salle Harcha, le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose ce soir, à partir de 20h45, l'Allemagne à l'Espagne.