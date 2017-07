Finale du tournoi Radieuse « Bahia-Foot » : El Hadi Ould Ali et des stars pour honorer les lauréats

Après le report des finales du tournoi «Bahia-Foot», qui devaient se dérouler mercredi dernier, et ce en raison de légers inconvénients organisationnels relatifs à la présence d’invités de marque à cet évènement, c’est donc aujourd’hui, lundi, au complexe sportif Reguig-Abdelkader de Maraval, que le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, le contrôleur de la DGSN, chef de la sûreté de wilaya, M. Salah Nouasri, qui représente le DGSN, le général major Hamel Abdelghani, ainsi que les autorités locales, des personnalités politiques et sportives et des vedettes du football, en l’occurrence MM. Belloumi, Bencheikh, Kouici, Betrouni, Megharia, Haddou Moulay, Hadj Adlane, Zerrouki, Mezouar, Driouche, Benchiha Nacer et l’ancien arbitre international, Mohamed Hansal, auront l’honneur de remettre la grande coupe, ainsi que les médailles et les trophées aux vainqueurs du tournoi.

La finale de wilaya mettra aux prises l’équipe de Haï Cholet avec celle du quartier des Amandiers. La finale régionale verra la formation de Témouchent tenter de gagner la grande coupe aux dépens de la sélection des étudiants africains. Quant à la finale des minimes, qui ouvrira ce bal sportif, elle opposera l’équipe du quartier de Choupôt à la formation de Maraval.

Et comme de coutume, il y aura un invité de marque à cette fête du sport. Cette année, il s’agit de la lauréate du bac 2017, Mlle Balaska Khaoula, de Skikda, qui s’est classée première.

La Radieuse a programmé aussi plusieurs hommages, à commencer par celui de la grande figure de la chanson oranaise et algérienne, le défunt Houari Blaoui, qui vient de nous quitter récemment, ainsi qu’à un autre artiste, Aouinet.

Un autre grand hommage posthume sera rendu aux militaires et policiers, martyrs du devoir national, qui ont perdu leur vie au service de la patrie et du peuple algériens.

La Radieuse et son président, M. Chafi Kada, offrirons aussi des aides financières aux figures sportives qui se trouvent dans le besoin et qui ont beaucoup donné au sport national.