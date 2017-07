Théâtre de verdure Laâdi-Flici : Un bouquet de chansons du palestinien Mohamed Assaf

Un concert a été animé, la nuit de samedi à hier à Alger, par l'artiste palestinien Mohamed Assaf qui a gratifié le public du théâtre de verdure Lâadi-Flici par plusieurs chansons sur l'amour, la femme et la patrie. Sous les applaudissements de l'assistance répétant «Palestine les martyrs», Mohamed Assaf a enchaîné avec un bouquet de chansons évoquant la Palestine, telle Mountassib al Kamati, de Marcel Khalifa, et bien d'autres au rythme du Mawel et de Dabka. Il a interprété ensuite des chansons d'amour d’Abdelhalim Hafiz et Warda El-Djazaïria. L'artiste palestinien s'est dit heureux de donner des concerts à Alger et à d'autres villes algériennes exprimant son admiration de la culture et la musique algériennes notamment le raï. Mohamed Assaf a clôturé avec ce concert la manifestation «Sayf El-Djazaïr» qui a débuté le 21 juillet, en participant à plusieurs festivals à Sétif et Constantine. La soirée d’hier était son dernier concert au théâtre de Verdure Hasni-Chakroun à Oran. Organisée par l'Office nationale de la culture et de l'information (ONCI), en partenariat avec l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, la manifestation «Sayf El-Djazaïr» a connu la participation de plusieurs artistes algériens et arabes, tels Wael Jessar, Najwa Karam, Ezzahouania et Saber Rebaï. (APS)