Le Coin du copiste : Animation sur les plages

Si les Algériens, dans leur grande majorité, délaissent tout ce qui a trait à la culture, emportés dans le tourbillon quotidien dans une course contre la montre et des préoccupations purement matérielles — le phénomène idéologique de la mondialisation ayant eu ses effets négatifs sur les pays de la rive sud —, une attitude inverse serait d’amener la culture, lors de leurs déplacements pendant les vacances. C’est une idée plutôt ingénieuse de la part des organisateurs habituels qui ne sont autres que l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, avec une seconde édition de la manifestation «Cinéplages» qui se tient depuis hier et qui se terminera le 24 août prochain. L’événement concernera 6 villes d’Algérie choisies pour les plages de leur littoral très fréquentées par les estivants. Ainsi, Aïn Témouchent (Rachgoune), Mostaganem (Les Sablettes), Béjaïa (Tichy), Tipasa (Matares), Jijel (Ziama M.) et Annaba (Rizzi Amor – Chapuis) sont les 6 villes qui accueilleront l’événement, qui promet des moments de cinéma et d’évasion au niveau même des plages. Un art de proximité qui ne déplaira pas aux vacanciers, qui pourront profiter de films algériens inédits, ainsi que des lives de concerts musicaux. Notez que l’accès est libre et gratuit à tous, et les projections se jouent jusqu’à minuit chaque soir. L’initiative est en passe de devenir une véritable tradition dans notre pays, puisque les animateurs, bien versés dans la production cinématographique d’actualité ou les films d’anthologie prisés par les cinéphiles depuis des lustres et que tout un chacun aimerait revoir. Cela coïncide bien avec les attentes d’un public composé de citoyens moyens attirés par la mer et sa fraîcheur bénéfique par ces temps de chaleur torride. Mais, comme l’ont pensé les responsables la mer ensoleillée, les cornets de glace, le farniente ou la lecture pour la poignée de personnes qui aiment encore les livres et l’évasion qu’ils procurent, cela ne suffit pas pour nos estivants qui cherchent également, pendant ce repos bien mérité, le divertissement et la distraction. Alors, il faut bien, comme le dit l’adage populaire, joindre l’utile à l’agréable en regardant les Vacances de l’inspecteur Tahar, avec l’humour caractéristique des deux comédiens disparus, et beaucoup d’autres surprises en matière de longs métrages récents nationaux ou internationaux, et cela sans compter cette programmation bienvenue qui consiste à faire visionner aux téléspectateurs des extraits alléchants de concerts musicaux. Décidément, nos plages ont la... côte en été, puisque même à la radio, elles font l’objet d’émissions retransmises en direct par la Chaîne III !

L. Graba