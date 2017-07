Rencontre avec Nicolaï Riccardo à la libraire du Tiers-monde : « La Méditerranée, un creuset culturel »

L’auteur italien, Nicolaï Riccardo, a considéré que la Méditerranée est un espace qui abrite un ensemble de peuples, de races, et c’est un creuset où cohabitent différentes cultures aussi fécondes les unes que les autres.

Lors d’une interview recueillie après une séance de vente dédicaces à la librairie du Tiers-Monde, Nicolaï Riccardo, un passionné d’histoire ancienne qui a écrit une espèce de livre roman intitulé Ali Bitchin, pour l'amour d'une princesse, a déclaré la motivation qui l’a poussé à écrire ce livre est son intérêt «viscéral» pour la Méditerranée.

«La Méditerranée qui rassemble des nations et unit tous ceux qui sont à son écoute, d'ici et de là, là où le soleil naît et là où il meurt.» Il précise que cette mer n’a pas de murs ni de frontières, elle appartient à tous ceux qui lui vouent admiration. C’est un espace d’échange de cultures, de races, de langues et de religions. Curieux paradoxe, selon les propos de l’orateur. Cette mer était plus moderne qu’aujourd’hui. À propos du livre édité par la maison d’édition Koukou, M. Nicolaï Riccardo a déclaré qu’il l’a écrit au sujet d’Ali Bitchin, capturé par les Barbaresques, mais «il vivait dans le village où je suis né, où je vis aujourd’hui». De plus, ce travail, qui se situe à mi-chemin entre l’histoire et la fiction, raconte l'histoire d'Aldino Piccinino, un enfant capturé par les pirates, dans un petit village de Toscane (Italie), et devenu l'un des plus redoutables corsaires d'Alger au 15e siècle. C’est un roman qui relate une histoire d’amour, celle d'un jeune esclave italien, capturé au XVIe siècle. Adopté par son maître et converti à l'islam sous le nom d'Ali Bitchin, il grimpe très vite dans la hiérarchie des janissaires, et devient le «Lion des mers» qui écumera la Méditerranée. Follement amoureux de Lalla Lallahoum, la princesse de Koukou qui dédaigne ses cadeaux somptueux, il construit une luxueuse mosquée dans la Basse-Casbah d'Alger pour gagner le cœur de la jeune fille au caractère trempé... Il est à noter que le livre, Ali Bitchin, Pour l'amour d'une princesse, traduit de l'italien par Karim Metref, est en vente en librairie depuis le mois d’avril 2017.

Les amateurs de romans historiques ou de reconstitutions trouveront largement leurs comptes avec ce livre, rédigé d’une plume alerte et fourmillant de détails et de faits qui nous replongent dans ces temps anciens où l’Algérie était dominée par les Turcs ottomans. Cette période, adulée par les uns et vouée aux gémonies par les autres, recèle toujours son pesant de mystères et d’aventures. Autant d’ingrédients littéraires qui ont souvent captivé le lecteur. Un roman à conseiller vivement.

Hichem Hamza et Agences