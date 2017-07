Hommage à Houari Aouinet : artiste et chanteur à part entière

Les mauvaises nouvelles de disparition des artistes et autres chanteurs en ce mois de juillet tombent en cascade dans le milieu artistique. Ainsi, après le départ du maître du wahrani, le cheikh Blaoui Houari, voilà un autre chanteur de l’Oranie qui tire sa révérence à l'âge de 70 ans, et ce après avoir longtemps résisté contre la méchante maladie qui a eu raison de lui, en ce vendredi. Houari Aouinet a beau lutter contre la maladie grave qui rongeait son corps, il tenait ardemment à la vie,

mais le sort et le destin en ont voulu autrement.

Annoncé pour mort pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux, le chanteur a donné des nouvelles rassurantes, même sur son lit d’hôpital et même chez-lui, ne parvenant pas à parler facilement compte tenu de la gravité de sa maladie, et plusieurs parmi ses amis et responsables lui ont rendu visite. Plusieurs personnalités artistiques, politiques et sécuritaires se sont rendues à son chevet, pour soutenir moralement l’artiste qui était mourant. Cela lui a fait beaucoup du bien, ne serait-ce que sur le plan mental, et il tenait à le dire ouvertement d’une voix inaudible, mais très intelligible. Aouinet a toujours fait état de sa grande tristesse quand beaucoup parmi ses amis les plus proches l’ont complètement oublié ; cette indifférence non justifiée, à ses yeux, lui faisait énormément mal. Il s’est éteint dans un établissement de santé de la police à Oran, a-t-on appris. Houari Aouinet était très connu de ses mélomanes parmi son public en Algérie et ailleurs, pour son cachet musical assez particulier de la chanson, dans un style purement tiré du folklore marocain. Sa tenue vestimentaire traditionnelle, chechia et seroual ample, ses babouches et la sacoche de cuir en bandoulière et ses pas de danse très mesurés sur scène de «Techektchbila». Il chantait «el-maghrabi», et cela ne le dérangeait pas outre mesure dans ce style très rythmé et cadencé. Houari Aouinet est né le 1er avril 1947 à Oran, dans un quartier populaire de la périphérie d’El-Bahia. La chanson n’était pas son seul revenu pour subvenir aux besoins de père de famille ; il était diplômé dans le domaine du dessin TP et architecture. Il a pratiqué de son vivant pendant sa jeunesse plusieurs disciplines sportives, notamment le handball. Après l’époque du disque vinyle 45 et 33 tours qui faisaient fureur à cette époque, puis de la cassette audio, il a fait partie d'un troupe musicale qui chantait le ghiwan et a fait office d’intermède dans les soirées et animé des colonies de vacances. Houari Aouinet enregistre son premier tube en 1988, un succès retentissant qui lui valut l’admiration des fans de sa musique, et, depuis, c’est la route vers la gloire, et ce durant plus de 20 ans, en enregistrant coup sur coup dans les studios à la radio et à la télévision des albums et des clips. Il a réussi, pour ainsi dire, à imposer son style sur la scène artistique. La décennie noire du terrorisme aveugle qui a ensanglanté le pays dans les années 1990 l’a contraint à s’expatrier comme beaucoup d’artistes. Menacé de mort, il a dû quitter l’Algérie, sa famille et ses fans pour aller vivre en France. Il n’a pas donné depuis signe de vie, mettant sa vie artistique entre parenthèse pendant plus de dix ans. En tentant de faire un come-back, après son retour en Algérie, une tentative qui avait toutes les chances d’aboutir ; lui qui n’a pas changé de style ni de répertoire riche dans lequel il puise et excelle en interprétant ses chansons mythiques dans plusieurs émissions culturelles à la télévision comme Ezzine oual aine ezzarka, pas de chici. Kamane baybay, des tubes de cette figure emblématique de la chanson très connus du public le plus souvent reprises par se fans. Après les rumeurs qui ont circulé et qui ont fait état de la mort de l'artiste Houari Aouinet, la confirmation de nouvelle de sa disparition et l’annonce de son décès ont jeté l’émoi sur toute la région de l’Oranie, car, en plus de sa popularité de chanteur, il était apprécié pour sa générosité et sa modestie, et surtout son humilité. Adieu, l’artiste !

A. Ghomchi