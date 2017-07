Challenge mondial-finale saut d’obstacles : Mesbah remporte en argent et Gupta sacré champion

Le cavalier algérien Fahd Mesbah a remporté la médaille d'argent, lors de la finale du challenge Mondial-2017 de la Fédération équestre internationale (FEI) dans la discipline saut d'obstacles, clôturé au centre équestre du Caroubier (Alger), avec la participation de 10 cavaliers à cette compétition qui a vu la victoire de l'Indien Nitin Gupta. «Je suis très heureux d'avoir remporté cette médaille, à l'issue de durs efforts. La compétition était très difficile, mais passionnante qui va me motiver à travailler encore plus et préparer les prochains rendez-vous internationaux, tout en espérant remporter d'autres prix honorables», a déclaré à l'APS, le vice-champion du challenge mondial, Fahd Mesbah. 20 cavaliers de 15 nations ont participé à cette compétition, à savoir l'Algérie (organisateur), Bermudes, Bolivie, Chili, Équateur, Guatemala, Iran, Inde, Liban, Iles Maurice, Maroc, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Uruguay et Ouzbékistan. La compétition a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et du président de la Fédération équestre internationale (FEI), Ingmar Devos.