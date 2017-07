Zamalek : L’entraîneur portugais Augusto Inacio limogé

L'entraîneur portugais du Zamalek (Div.1 égyptienne de football), Augusto Inacio, a été démis de ses fonctions, quelques jours après l'élimination de l'équipe en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, rapportent vendredi les médias locaux. Engagé actuellement en Coupe arabe des clubs champions qui se déroule en Égypte, le Zamalek s'est incliné mercredi face aux Libanais d'Al-Ahd (1-0), lors de la 2e journée de cette compétition, ce qui a précipité le départ d'Augusto Inacio qui était déjà sur la sellette. Les responsables du club ont trouvé un accord financier avec le technicien pour sa résiliation de contrat, précise la même source. «J’ai voulu rester plus longtemps dans ce club, mais cela ne s’est pas produit», a-t-il fait savoir devant les journalistes, avant d’ajouter: «Le Zamalek doit être plus stable, les entraîneurs doivent avoir assez de temps. Les joueurs doivent être plus professionnels et faire de leur mieux.» Le club cairote s'est classé à la 3e place (Gr. B), lors de la phase de poules de la Ligue des champions, où figurait, notamment le représentant algérien l'USM Alger, qualifié pour les quarts de finale, en compagnie des Libyens du Ahly Tripoli.